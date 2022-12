Modon d’Or 2022: ecco le migliori Fontine d’alpeggio

AOSTA – La Grandze del Castello di Aymavilles ha ospitato la cerimonia di premiazione del Concorso Modon d’Or 2022 per la migliore Fontina d’alpeggio.

Il concorso, che ha come obiettivo la valorizzazione del prodotto simbolo della Valle d’Aosta attraverso il riconoscimento delle migliori ‘Fontine’ prodotte in alpeggio nel corso dell’estate, ha registrato quest’anno l’adesione di 50 produttori. Un dato più che soddisfacente, alla luce delle tante difficoltà alle quali hanno dovuto far fronte gli allevatori che hanno portato le loro mandrie in alpeggio, dove il caldo intenso di questa estate ha creato criticità per l’irrigazione dei pascoli, l’abbeveramento degli animali e la gestione dei lavori in stalla.

“Anche quest’anno le giurie hanno rimarcato l’ottima qualità delle Fontine e questo è un riconoscimento al grande lavoro fatto dai nostri allevatori e alla maestria dei nostri casari – ha sottolineato David Sapinet, Assessore Agricoltura e Risorse naturali Regione Autonoma Valle d’Aosta – un risultato tanto più importante in quanto ottenuto in condizioni di pesanti criticità. A noi spetta il compito di valorizzare il ruolo delle nostre aziende, promuovere al meglio il prodotto e contribuire a che ottenga la giusta valorizzazione economica. Guardiamo quindi al programma delle attività di promozione così come alla collaborazione con il Consorzio per la revisione del Disciplinare di produzione”.

L’Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali Regione Autonoma Valle d’Aosta, organizzatore dell’evento con la collaborazione del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, la Cooperativa Produttori Latte e Fontina e la Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales, dopo l’ultima seduta di assaggio da parte della Giuria di eccellenza, ha comunicato i nomi dei vincitori dei 3 Modon d’Or e delle 7 Médailles d’Or del Concorso Modon d’or 2022 per la migliore Fontina DOP di alpeggio.

I 3 premi Modon d’Or sono stati assegnati a (in ordine alfabetico):

BRUNET E LAVY S.S.

Alpeggio Morgnoz – Sarre

FRÈRES BÉTHAZ S.S. AGRICOLA di FRACHEY ROSELLA

Alpeggio Vieille – Valgrisenche

SOCIETÀ AGRICOLA FRÈRES PINET S.S.

Alpeggio Chatellard – Torgnon

Le 7 Médailles d’Or a (in ordine alfabetico):

AZIENDA AGRICOLA LES CRETES di FAVRE RINO & C S.S.

Alpeggio Larveusse – Doues

CHATELAIR S.S. AGRICOLA

Alpeggio Les Moffes – Doues

LA VIGNETTAZ DI CHABLOZ FULVIO & C S.S.

Alpeggio Plan de l’Eyve – Gressan

PAPA GIOVANNA

Alpeggio Leytanaz – Saint-Nicolas

SOCIETÀ AGRICOLA FRÈRES DIÉMOZ S.S.

Alpeggio La Baou – Saint-Rhémy-en-Bosses

VIAL RONNY

Alpeggio Pierrey – Nus

VOLGET S.S. AGRICOLA

Alpeggio Flassin – Saint-Oyen

Dai primi giorni di dicembre è possibile acquistare o degustare le forme vincitrici del Concorso Modon d’or 2022 presso esercizi, alberghi e ristoranti della regione o comperarle su alcuni siti di e-commerce.

