Badi Farm: sicurezza per il cavallo dentro e fuori il box

– messaggio promozionale –

Sumirago (VA) – Sapere di poter lasciare i propri cavalli all’aperto e in paddock senza rischi, in totale sicurezza, è il desiderio di ogni allevatore e proprietario di cavalli.

Per questo motivo da più di 30 anni noi utilizziamo, consigliamo e montiamo per i nostri clienti il Sistema Elettrificato Antiurto di Sicurezza Badi Farm.

Un sistema brevettato semplice ma sicuro, progettato da allevatori per allevatori made in Europa. La qualità del Nastro Elettrificato Antiurto di Sicurezza che lo contraddistingue ha una speciale garanzia di 10 anni.

Tutti i Nastri Badi Farm da 40mm sono composti da:

10– fili in acciaio inossidabile da 0,40 mm di diametro, con il risultato di avere una maggiore quantità di corrente condotta e che resiste meglio alle dispersioni dovute all’inevitabile “sfregamento” della vegetazione e alle scintille.

2 – fili “anti urto” in poliestere da 0,80 mm di diametro, posti ai bordi del nastro, migliorano la resistenza, evitano l’allungamento e lo strappo.

30 fili – trama in polietilene trattata contro i raggi UV, protegge il nastro dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti del sole, ma soprattutto essendo tessuta in modo particolare permette il passaggio del vento

Gli accessori, isolatori e tenditori sono realizzati in plastica super resistente e protetta dai raggi UV, invece le componenti in acciaio inox per evitare la ruggine, garantiscono sempre la massima conduzione, rendono dunque il sistema imbattibile.

Con Badi Farm sarà semplice installare il recinto e avrete sempre piena libertà ad ogni necessità: non è mai troppo tardi per allargare il recinto, aggiungere paddock o distanziarli tra loro, fare una nuova apertura… per questa ragione il Sistema si presta anche alla realizzazione di recinti temporanei e mobili.

Tutto il necessario a portata di mano, semplice e veloce nel montaggio.

Sempre più spesso i nostri clienti scelgono di installare il Nastro Antiurto di Sicurezza Badi Farm su pali di sostegno in fibra di vetro rinforzata o in plastica riciclata rinforzati: anche alle alte temperature estive non si deformeranno grazie all’armatura interna. Sempre a catalogo cercando di risparmiare abbiamo i pali in legno diametro 80 o 100mm, che vendiamo con tappo superiore.

La stessa attenzione alla sicurezza e comfort la si può ricreare anche all’interno del box.

Per questo usiamo i tappeti in gomma vulcanizzata Badi Farm, adatti a trasformare ogni superficie in un pavimento anti-scivolo grazie alla superficie con disegno AMEBIC: non assorbono liquidi e sporcizia, sono super resistenti al calpestio di un cavallo che raspa e resistono alle sollecitazioni più estreme se posati su superficie piana. Per i box dovrete decidere se avere un tappeto super soffice tipo MAT2 o MAT130 oppure un tappeto antiscivolo come MAT170 o MAT10: tutti isoleranno il vostro cavallo dall’umidità del pavimento

Da qualche giorno la nostra squadra di montaggio ha concluso la messa in sicurezza di una infermeria veterinaria. Abbiamo coperto il fondo con il tappeto MAT10, spessore 17mm, ideale per gli ambienti che richiedono maggiore attenzione alla pulizia e igiene. Per le pareti, inclusi angoli e colonne, abbiamo utilizzato il pannello MAT6XL, straordinario perché soffice, con importante spessore di 2,5cm ma allo stesso tempo molto leggero per poter essere incollato e avvitato sulle pareti.

Sul sito Badi Farm sono disponibili diversi modelli di tappeti per rispondere ad ogni vostra necessità, ad esempio rivestire fondo e pareti di van e trailer, per aiutare i vostri cavalli durante la salita della rampa, tappeti anti fango per il paddock e molto altro…

INFO BADIFARM

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it