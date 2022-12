Pneumatici ibridi. Ecco i vantaggi di montarli secondo BKT

SEREGNO (MB) – L’ibrido è, per definizione, qualcosa che nasce dalla combinazione di due elementi diversi e che oggi caratterizza sempre di più le nostre vite. Immaginatevi un agricoltore che svolge il proprio lavoro principalmente con un trattore e che deve effettuare lunghi trasferimenti su strada, ma anche operazioni di lavoro su campo. Per ottenere sempre le massime prestazioni in entrambe le situazioni, diventerebbe stancante e impegnativo sostituire il mezzo o gli pneumatici ogni volta che si cambia superficie.

L’idea di un prodotto ibrido nasce proprio da questo tipo di situazioni perché risponde alla necessità degli agricoltori di poter utilizzare un’unica tipologia di pneumatico che sia versatile su campo e su strada, durevole, adatta a diversi tipi di superfici, con una grande trazione, alta capacità di carico e un’ottima durata.

Come? Esistono pneumatici ibridi che, combinando un battistrada industriale al centro e un battistrada agricolo all’esterno, mixano le prestazioni e le qualità di due tipi diversi di pneumatici, facendo emergere il meglio di entrambi: offrono all’utilizzatore la possibilità di scegliere pressioni differenti a seconda della superficie. Ad esempio, possono essere utilizzati con pressioni più basse, creando così una maggiore area di contatto con il terreno, riducendo la compattazione del suolo nel campo e l’usura sulla strada e facilitando la guida su terreni più morbidi.

Ma non è tutto: versatilità significa essere adatti non solo per diverse tipologie di terreno, ma anche per diverse condizioni atmosferiche. La neve non spaventa di certo gli pneumatici ibridi BKT che, proprio grazie alla maggiore aderenza del disegno del battistrada e alla loro capacità di trazione, sono spesso utilizzati per la rimozione della neve e per le applicazioni invernali.

Nello specifico, perfetti per tutte queste situazioni sono gli pneumatici ibridi radiali RIDEMAX IT 696 e RIDEMAX IT 697 (M+S), firmati BKT. Stabili, robusti, ideali per fornire le massime prestazioni anche a basse temperature, sono la soluzione giusta per accompagnare gli agricoltori e i contoterzisti durante la stagione invernale. Garantiscono straordinaria capacità di carico su diverse superfici, una ridotta resistenza al rotolamento per un maggiore risparmio di carburante e un’ottima durata.

In particolare, RIDEMAX IT 697 (M+S), assicurando una trazione ancor maggiore e una migliore aderenza anche grazie al disegno a blocchi del battistrada, è perfetto per lavorare sia su terreni asciutti che su terreni innevati, ghiacciati, bagnati e fangosi, senza che sia necessario l’utilizzo di catene da neve.

Versatilità è dunque una delle principali parole d’ordine per gli pneumatici ibridi, e non ci resta che attendere le prossime novità BKT in questa direzione che ampliano una già ricca gamma in continua espansione ed evoluzione.

