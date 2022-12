Accademia di Agricoltura di Torino: il professor Marco Devecchi (Disafa UniTo) è il nuovo presidente

Marco Devecchi del DISAFA UniTO (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell’Università di Torino) è stato nominato nuovo presidente dell’ TORINO – Il professordel DISAFA UniTO (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell’Università di Torino) è stato nominato nuovo presidente dell’ Accademia di Agricoltura di Torino.

Succede a Enrico Gennaro (a sx nella foto insieme a Devecchi).

L’Accademia di agricoltura nacque come Società Agraria il 24 maggio 1785, per Rescritto sovrano di Vittorio Amedeo III di Savoia, Re di Sardegna, in un periodo di prevalente cultura illuminista.na delle più antiche istituzioni accademiche italiane, fondata nel 1785 da Vittorio Amedeo III di Savoia.

I complimenti al prof. Devecchi sono arrivati dal settore Orticoltura e Floricoltura del DISAFA e dal Conaf.

Il suo curriculum LINK

LINK Le pubblicazioni del professor Devecchi

