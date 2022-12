Olio extravergine d’oliva. Quotazioni in 16 piazze (20 dicembre): in calo le Dop del Nord Italia, prezzi stabili altrove

ROMA – Prezzi dell’olio extravergine d’oliva pressoché stabili su quasi tutte le piazze italiane, secondo le quotazioni raccolte da Ismeamercati.

Si registrano però alcune piazze in diminuzione, in particolare per gli oli DOP del Nord Italia: abbiamo infatti un -3,8% per il Dop Riviera Ligure; un – 3,4% per il Dop Garda; – 3,7% Riviera dei Fiori (Imperia) e – 3,8% per il Dop Brisighella (Ravenna). Di quest’ultimo resta comunque il valore più alto con 25 euro al kg; segue il Dop Chianti Classico a 14,50 euro/kg. Stabili i prezzi degli oli pugliesi: olio extravergine d’oliva a Bari va a 6,10 euro a kg.

Le piazze interessate sono: Palermo, Ragusa, Trapani, Brindisi, Gioia Tauro (Rc), Foggia, Lecce, Taranto, Imperia, Bari, Verona, Firenze, Perugia, Ravenna, Siena, Viterbo.

I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore, grossista, rivenditore, fanno sapere le Camere di Commercio.

Le news della rubrica OLIO

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it