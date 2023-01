Scenic by nature: il progetto che unisce vino (Amarone e Ripasso) e marmo

NEGRAR (VR) – Una collaborazione 100% made in Italy Scenic by nature (Scenografico per natura), che ha portato alla creazione di due bottiglie-concept a tiratura limitata di Amarone e di Ripasso, prodotti nel cuore della Valpolicella Classica (da Cantina Valpolicella Negrar), che uniscono design, artigianato di lusso, marmo e vino.

Il concept creativo innovativo, firmato da Studio Poletto, agenzia di Graphic Design e Comunicazione (San Giovanni Lupatoto), lega per la prima volta l’impresa di Dolcè, impegnata da oltre sessant’anni nella lavorazione delle pietre naturali, alla cantina di Negrar, cinque volte miglior cooperativa vitivinicola italiana, prima tra tutti ad aver etichettato e lanciato commercialmente una bottiglia di Amarone negli anni Trenta del Novecento, con dicitura “Amarone Extra della Valpolicella”.

Due bottiglie iconiche che celebrano la passione per la terra e per le forme naturali nel design. Grazie a un’innovativa tecnologia di stampa su vetro, le bottiglie di Amarone e Ripasso “Scenic by Nature” sono avvolte da una “pelle” preziosa, creata per effetto di scenografiche texture delle quarziti Sandalus e Green Canyon firmate Marmi Lanza. Materie rare, che si fondono e si sublimano in un gioco ricercato di forme e di colori, tra corpi fluidi e solide consistenze.

