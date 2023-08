Cantina Valpolicella Negrar celebra i 90 anni dalla fondazione: la storia dell’Amarone ricorda le origini

Negrar di Valpolicella (VR) – Cantina Valpolicella Negrar, tra i protagonisti indiscussi della storia dell’Amarone, uno dei vini italiani più amati e collezionati al mondo, nasceva novant’anni fa, il 23 agosto 1933.

E in onore del 90°, viene lanciato oggi sui social Linkedin e Facebook la versione integrale del nuovo video “Amarone. Alle origini”, dedicato alla storia della cantina. Video che fa da preludio e sarà parte integrante del nuovo sito di Cantina Valpolicella Negrar, online in italiano e in inglese entro la fine di Dicembre 2023.

GUARDA IL VIDEO Amarone. Alle Origini.

Una cantina nata “pronta”: pronta a difendere il nome e il valore del territorio producendo vini di qualità della Valpolicella storica, oggi conosciuta con l’appellativo di Classica, al tempo oggetto di speculazioni economiche. Pronta a imbottigliare cinquant’anni prima di quanto fecero le altre cantine sociali italiane, in modo da raggiungere più clienti possibili. Pronta a etichettare e commercializzare negli anni Trenta del secolo scorso la prima bottiglia di Amarone con la dicitura “Amarone Extra”, esemplare conservato nel caveau della cantina di Negrar, visibile su prenotazione, prezioso testimone di un primato assegnato dalla storia, che l’azienda concepisce come un simbolo e un bene dedicato a tutta la Valpolicella.

Una spinta dinamica e innovativa verso il saper fare che ha pervaso la cantina fin dagli albori, grazie all’indiscutibile valore dei 7 soci fondatori veronesi: Gaetano Dall’Ora, Carlo Vecchi, Giovanni Battista Rizzardi, Marco Marchi, Pier Alvise Serego Alighieri, Silvio Graziani e Attilio Simonini, quest’ultimo al tempo proprietario di villa Novare ad Arbizzano di Negrar, prima sede sociale della cantina.

“Un approccio visionario, quello dei nostri padri fondatori, rimasto immutato negli anni: l’expertise e il know-how, maturati grazie ad un continuo investimento sulle persone e sulle nuove tecnologie, hanno fatto di Cantina Valpolicella Negrar un interlocutore autorevole e imprescindibile in Italia e all’estero per le categorie Amarone, Appassimento e Ripasso. il nostro punto di partenza è la qualità, fondata sui principi della riconoscibilità stilistica e della sostenibilità ambientale, etica ed economica. Prima della fine dell’anno, festeggeremo con i nostri oltre 240 soci conferitori i nostri primi 90 anni di storia, con lo spirito di valorizzare sempre e ancor più il territorio, oltre 700 ettari di vigneti distribuiti in prevalenza all’interno della zona Classica”, afferma con orgoglio Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar.

GUARDA ANCHE – VIDEO – L’Amarone alla conquista del mondo. Cantina Valpolicella Negrar celebra i 90 anni e punta a nuovi mercati

