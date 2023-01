Città del Vino: via al Bando per la realizzazione del Manifesto 2024, dedicato alla pace e non violenza

SIENA – Sono aperte le iscrizioni del Bando per la realizzazione del manifesto che rappresenterà l’Associazione Nazionale Città del Vino per l’anno 2024.

Il concorso è indetto dall’Associazione Nazionale Città del Vino per la realizzazione del manifesto che rappresenterà l’Associazione per l’anno 2024. Il concorso è riservato esclusivamente alle Scuole Elementari, Medie e Superiori.

Le scuole (partecipazione gratuita) dovranno inviare i bozzetti a colori, entro il giorno 15 giugno 2023.

“Il filo conduttore che gli artisti dovranno seguire – spiega il direttore di Città del Vino, Paolo Corbini – riguarda il tema della pace. Invitiamo i ragazzi e i bambini ad esprimere in modo creativo la loro idea di pace e di non violenza attraverso un messaggio grafico che non dimentichi il collegamento con il paesaggio e il territorio del vino”.

Gli studenti potranno usare tutte le forme, tecniche e colori che vorranno, per rappresentare al meglio la civiltà enoica italiana. “Il bozzetto dovrà essere realizzato in verticale e si raccomanda di non inserire riferimenti evidenti e riconoscibili a città (monumenti, luoghi specifici, panorami) che vanificherebbero il carattere ‘nazionale’ che deve avere il manifesto che riguarda tutte le Città del Vino italiane e che, quindi, risulterebbe non giudicabile” aggiunge il direttore.

Le opere arrivate saranno sottoposte al giudizio – insindacabile – del Consiglio Nazionale dell’Associazione che sceglierà il bozzetto che diventerà il Manifesto 2024 delle Città del Vino.

L’Associazione assegnerà tre premi, uno per ogni ordine e grado di scuola (uno per le scuole elementari, uno per le medie e uno per le superiori). Alla Scuola cui sarà scelto il bozzetto “vincente” andrà un premio in denaro di 700 euro; saranno assegnati altri due premi da 250 euro.

Il documento con le informazioni ed il bando completo è scaricabile a questo link: https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzQ0MA==

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it