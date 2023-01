Ortofrutta. Rijk Zwaan lancia il Delaverde, il cavolo romanesco ideale per la Valle del Fucino

BOLOGNA – Rijk Zwaan, multinazionale del settore sementiero, presenta Delaverde RZ F1, un cavolfiore romanesco particolarmente apprezzato nell’areale viterbese e in Fucino. L’azienda risponde in modo sempre più efficace ed esteso alle esigenze di produzione e commercializzazione attraverso proposte varietali innovative, un adeguato supporto tecnico e la predisposizione di campi demo per visionare con clienti e partner i prodotti, discutendone qualità e posizionamento.

Nella zona di Viterbo, tale varietà ha manifestato le migliori performance nel ciclo medio-precoce di 95/100 giorni, riscuotendo un buon successo. “Delaverde RZ F1 si distingue per l’elevata qualità del corimbo, con ottimi risultati in termini di peso e forma, nonché per l’eccezionale plasticità di trapianto, elemento strategico per il suo ciclo – afferma Luca Atti, responsabile vendite di area per Rijk Zwaan Italia. “La varietà è adatta alle raccolte da metà ottobre fino a metà dicembre, è dotata di fondo ben chiuso con alta tenuta alle manipolazioni”.

L’azienda viterbese Calevi, specialista nella produzione e commercializzazione di brassiche su circa 350 ettari, è al primo anno di produzione di Delaverde RZ F1. “La varietà è davvero bella, con forma definita del pomo e un ottimo calibro – commentano Davide Dedé e Matteo Moretti, tecnici dell’azienda Calevi. “Abbiamo apprezzato Delaverde RZ F1 per la regolarità del ciclo, l’elevato peso specifico e soprattutto per la plasticità dei trapianti. Tutti fattori che, uniti all’ottima tenuta alla sovramaturazione e alla buona sanità e vigoria della pianta, ci spingeranno a programmare Delaverde RZ F1 anche per la prossima campagna”.

Delaverde RZ F1 viene coltivato anche nell’areale del Fucino dove è situata l’azienda agricola Ripaldi, che vanta 300 ettari di colture tra cui spinacio, cavolfiore, broccolo, finocchio, patata Igp Fucino, iceberg e radicchio. “Quest’anno abbiamo prodotto Delaverde RZ F1 dopo averlo visto in piccole prove durante la scorsa stagione. Le sue caratteristiche vincenti sono senz’altro l’uniformità della testa e la foglia avvolgente, che ricoprendo bene il prodotto ne evita l’esposizione diretta agli agenti atmosferici e l’ingresso di malattie funginee, nonché la maculatura. La varietà ha risposto pienamente alle nostre aspettative, mostrandosi molto resistente ad alcune patologie e tollerante al forte caldo della stagione appena conclusa” – commenta Fabrizio Ripaldi, proprietario dell’azienda.

“Il valore aggiunto di Delaverde RZ F1 è rappresentato dal colore e dalla sua presentazione, aspetti fondamentali anche per i commercianti” – conclude Davide Di Manno, Technical Promoter di Rijk Zwaan Italia per le aree di Latina e del Fucino. Da queste testimonianze si può ben capire che la varietà è destinata ad essere un riferimento per il romanesco nelle zone più vocate alla coltivazione di tale tipologia di cavolfiore.

