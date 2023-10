Rijk Zwaan presenta la nuova varietà di peperone Lamuyo HELICE RZ F1 per la primavera-estate

BOLOGNA – L’azienda sementiera Rijk Zwaan torna sul mercato con una nuova varietà di peperone di tipo Lamuyo, adatta al ciclo primaverile-estivo: HELICE RZ F1.

Helice RZ F1, dopo un periodo di testing nelle principali aree italiane vocate alla coltivazione del peperone, ha dato risultati ottimali, in particolar modo nelle regioni Campania, Sicilia, Piemonte e Veneto. La varietà si è mostrata adatta al ciclo primaverile-estivo, per trapianti da dicembre in poi.

Helice RZ F1 è il frutto di un lavoro di ricerca mirato, portato avanti con l’obiettivo di andare incontro alle necessità di tutti gli attori della filiera. È infatti una varietà dal ciclo molto precoce che permette di arrivare prima sul mercato, nel momento dell’anno in cui solitamente i prezzi sono più alti. La resa produttiva è elevata ed omogenea in tutto il ciclo colturale. Inoltre, le alte temperature estive non influenzano negativamente la shelf-life del prodotto.

“Altre caratteristiche vincenti di Helice RZ F1 risiedono nella qualità del frutto che presenta un colore rosso brillante ed è tollerante al micro-cracking. Lo spessore della polpa conferisce un peso specifico maggiore alla bacca.” dichiara Gerardo Colucci, Crop Specialist peperone per Rijk Zwaan Italia.

“La varietà, oltre ad essere resistente al (IR) TSWV:0, possiede anche la resistenza (HR) Tm:0-3 che conferisce protezione da diversi Tobamovirus (come TMV:0-2, ToMV:0-2, BPMoV, TMGMV, PaMMV, PMMoV:1.2, PMMoV:1.2.3)”, conclude Colucci.

Nei contesti in cui è richiesto l’utilizzo della pratica dell’innesto, è consigliato il portinnesto peperone Bedrock RZ F1 Rijk Zwaan che garantisce un ottimo equilibrio vegetativo/generativo al nesto e una buona ed uniforme pezzatura dei frutti durante l’intero ciclo. Bedrock RZ F1 oltre a Pc (Fitoftora) e Nematodi, ha la resistenza Tm:0-3.

Con questa nuova varietà, Rijk Zwaan ritorna a pieno titolo tra i protagonisti del mercato del peperone Lamuyo per il ciclo primaverile-estivo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it