Tecniche innovative di potatura negli oliveti pugliesi. Al via corso di formazione con oltre 100 allievi

BITONTO (BA) – È stato inaugurato a Bitonto il corso in Potatura e gestione dell’olivo, promosso dall’organizzazione di produttori Oliveti Terra di Bari, in collaborazione con il Consorzio Nazionale Italia Olivicola e con la Scuola di Potatura Olivo che ha l’obiettivo di illustrare e condividere le tecniche di potatura più innovative per migliorare le coltivazioni dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Oltre 100 gli allievi già registrati assisteranno alle lezioni di Antonino Filippo Lonobile, vicepresidente della Scuola Potatura Olivo, immersi in un percorso formativo teorico e pratico di conoscenza della cosiddetta potatura a vaso policonico, una delle tecniche più innovative e particolarmente rispettose della fisiologia della pianta, che permette una crescita sana e forte della chioma dell’albero.

“Queste occasioni di formazione sono preziose – sostiene il presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo – perché permettono di aggiornare le competenze e professionalizzare ancora di più gli operatori del settore in direzione di una olivicoltura sempre più di qualità”.

Il corso, al termine del quale è possibile ottenere l’attestato valido per l’iter di potatore certificato, è sviluppato in tre sessioni da due giornate ciascuna, si tiene nei territori di Bitonto, Terlizzi e Toritto ospitato rispettivamente dalla Cooperativa Produttori Olivicoli (16 e 17 gennaio), dalla Cooperativa Agricoltura Progresso (18 e 19 gennaio) e dalla Cooperativa Contado (20 e 21 gennaio) e rientra nella campagna finanziata con il contributo dell’UE e dell’Italia, Reg (Ue) 2115/2021 e Reg (Ue) 126/2022.

