Bergamini (Lega): rincari danneggiano italiani. Monitorare dinamica prezzi beni largo consumo

ROMA – “Gli italiani faticano ad arrivare a fine mese. A peggiorare il quadro, oltre all’aumento delle bollette su cui il governo è intervenuto, il lievitare del prezzo dei beni di prima necessità”.

Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini, capogruppo in commissione Agricoltura e relatore del Dl per la sorveglianza dei prezzi.

“I rincari nel settore agricolo, in particolar modo, sono sempre più elevati. Questo si traduce sulle nostre tavole in costi davvero alti non solo di frutta e verdura. Per questo in commissione Agricoltura è stato approvato un Decreto Legge che ha, tra gli obiettivi principali, quello di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. La Lega vigilerà con attenzione contro il caro vita ”.

