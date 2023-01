Grano duro: quotazioni a picco (-20 euro a tonnellata) alla Borsa merci Foggia del 25 gennaio

FOGGIA – Precipitano di 20 euro alla tonnellata le quotazioni del grano duro alla Borsa Merci di Foggia, nella seduta di oggi mercoledì 25 gennaio 2023, rispetto alle ultime quotazioni della settimana scorsa.

Anche il grano duro biologico scende sotto i 500 euro a tonnellata, arrivando ad un massimo di 480 euro.

Per il BIOLOGICO il prezzo scende a 475-480 (il 18.1.23 era a 495-500 euro/t.; a 505-510 il 11.1.2023; e di 510-515 euro a tonnellata il 21 dicembre 2022); per il FINO la quotazione scende a 460-465 euro/t. (era 480-485 il 18.1, mentre l’11 gennaio era a 485-490 euro/t. ed a 490-495 euro/t. il 21.12.22).

Cala anche il BUONO MERCANTILE arrivando a 450-453 euro/t. (era a 470-475 euro/t. il 18.1 e a 475-478 euro/t. l’11.1.23 e il 21.12.22 era a 480-483euro/t.); ed il MERCANTILE che scende a 440-443 euro/t. (il 18.1 era a 460-463 euro/t.; a 465-468 euro/t.; era a 470-473 euro/t.il 21 dicembre 2022).

In calo di 10 euro anche gli orzi; fra i foraggi -12 euro per il favino nostrano bianco; e -10 euro per gli sfarinati; mentre i cruscami di frumento (farinaccio, tritello cubettato e crusca e cruschello) scendono di 20 euro/t anche questa settimana.

