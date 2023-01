Olio. Scapigliato regala 43 mila olivi contro le emissioni di CO2

ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – Dall’entroterra alla costa degli Etruschi, fino all’isola d’Elba: gli olivi distribuiti gratuitamente da Scapigliato per assorbire le emissioni di CO2 e sostenere l’agricoltura locale stanno trovando casa grazie a sempre più numerose piantumazioni nei Comuni delle province di Livorno e Pisa.

I primi tre bandi del progetto Scapigliato Alberi hanno permesso di rispondere a richieste arrivate dal territorio di 36 Comuni, consegnando in totale circa 43.700 olivi di cui circa il 30% di tipo biologico, in grado di valorizzare al meglio la sostenibilità in ambito agricolo.

La maggior parte delle piantumazioni è avvenuta finora entro il Comune di Rosignano Marittimo, seguito da quelli di Cecina, Castellina Marittima e Bibbona, raccogliendo consensi tra cittadini di tutte le fasce d’età: il 48% dei beneficiari ha più di 60 anni, il 31% rientra nella fascia 45-60 anni, il 17% in quella tra i 30 e i 45 anni, mentre la parte rimanente è composta da under 30.

Circa il 55% delle richieste è arrivata da privati cittadini, ma i bandi stanno catalizzando un’ampia partecipazione anche da parte di aziende agricole e/o imprenditori agricoli professionali, favorendo una distribuzione delle piante su appezzamenti di dimensione limitata (ogni beneficiario può chiedere da un minimo di 50 fino ad un massimo di 5.000 olivi di cultivar autoctone e certificate), in modo da garantire lo sviluppo di un’agricoltura rispettosa delle caratteristiche paesaggistiche locali.

A dimostrazione del crescente interesse e del successo del progetto, le circa 270 richieste pervenute finora, con ulteriori 19.200 olivi previsti in consegna per le piantumazioni che avverranno durante la primavera 2023. Ma già si pensa al proseguimento del progetto. Entro il 30 aprile 2023 è, infatti, possibile presentare domanda per le consegne che avverranno il prossimo autunno. Per avere informazioni dettagliate sulle modalità di accesso all’iniziativa, e in particolare sul bando per la fornitura degli olivi, è possibile consultare il sito internet di Scapigliato, scrivere all’indirizzo e-mail olivi@scapigliato.it o chiamare lo 0586-744153.

Anche associazioni e Organizzazioni no-profit, insediate nel territorio delle Province di Livorno e Pisa, possono far richiesta per ottenere alberi ed arbusti, compilando la domanda apposita che è possibile scaricare dal sito.

Come avvenuto finora, Scapigliato si occuperà dell’acquisto, della consegna delle piante e della verifica dell’avvenuta realizzazione degli impianti. Per i soggetti beneficiari che aderiranno all’iniziativa, invece, sarà sufficiente collocare a dimora gli olivi in aree di loro proprietà, possesso o comunque nella loro piena disponibilità, nonché effettuare tutti gli eventuali interventi di manutenzione che si renderanno necessari.

Quando il progetto Scapigliato Alberi sarà concluso, garantirà una riduzione dell’inquinamento atmosferico e l’assorbimento di 1.195.000 ton di CO2eq, azzerando così l’impatto climatico generato dal Polo impiantistico di Scapigliato sin dalla sua nascita.

