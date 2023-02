Caporalato. Blitz nel foggiano, fermate 13 persone con l’operazione Caronte. Fai Cisl: Bene, ora misure restrittive

ROMA – “Esprimiamo grande soddisfazione per la maxi operazione anti-caporalato, denominata “Caronte” e scattata oggi nel foggiano. Il blitz, che ha previsto misure cautelari per 13 persone, dimostra che il fenomeno non teme a sufficienza la stretta penale e va quindi perseguito con costanza. I ghetti vanno chiusi, lo diciamo con forza da tempo, e ai lavoratori vanno garantiti contratti, alloggi e trasporti dignitosi”.

Così il segretario generale della Fai Cisl Onofrio Rota commenta l’azione di queste ore coordinata dai carabinieri della Compagnia di Manfredonia e dai colleghi del Nucleo per la tutela del lavoro di Foggia, nei territori di Manfredonia, Zapponeta, Matera e nella provincia Monza Brianza.

“Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, si sono avvalse del personale di Su.Pr.Eme., programma nel quale la nostra Federazione è stata spesso coinvolta – prosegue il sindacalista – Il progetto ministeriale si inserisce nell’ambito del Piano Triennale 2019-2022 di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, e dimostra come una rete che opera in maniera organica e funzionale può dare risultati efficaci”.

“Dobbiamo superare definitivamente la politica delle baraccopoli, dove vivono almeno 10 mila braccianti, e per farlo è necessaria una netta presa di posizione e una sinergia tra politica, istituzioni e parti sociali” conclude Rota.

