Unione Coltivatori Italiani: iscrizioni per il corso Fondamenti di Video Animazione Educativa

ROMA – Al via la terza edizione del Corso “Fondamenti di Video Animazione Educativa” organizzato da UCI-EMI-ANAPIA. E’ dedicato ai docenti di qualunque ordine e grado.

L’Europa ci lancia nuove sfide per l’innovazione didattica e metodologica, che traghettino verso la cosiddetta “società digitale” e agli insegnanti spetta il difficile compito di aggiornare il proprio ventaglio di competenze.

L’UCI-Unione Coltivatori Italiani con il suo Ente di formazione ANAPIA ed EMI-Educazione Multimediale Innovativa, in partnership, hanno da anni raccolto la sfida europea e rilanciato con iniziative e progetti che pongono sotto i riflettori il ruolo che il linguaggio animato potrebbe assumere nella Scuola: mezzo strategico per promuovere processi di inclusione e per avviare laboratori di educazione alla creatività, ai media e con i media. L’idea nasce dalla realizzazione, nel 2019, del 1° Festival Internazionale della Video Animazione Educativa “School in Motion” e si evolve, ad oggi, nell’esclusivo Corso FVAE-Fondamenti di Video Animazione Educativa, giunto ormai alla terza edizione, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e disponibile su piattaforma SOFIA.

Il principio base a cui si ispira è l’idea che l’inclusione, attraverso l’uso dei linguaggi audiovisivi e cinematografici, favorisca l’integrazione tra due attori: il Sé -nelle componenti specifiche dei bisogni educativi speciali (Disabilità, DSA, Forme di disagio) e dei “normodotati” – e l’Altro, la cui mediazione si svolge in classe e a Scuola tra gli alunni e gli insegnanti, in maniera cooperativa. Il Corso FVAE offre una formazione di alto valore professionalizzante, a carattere essenzialmente pratico, che ha l’obiettivo ambizioso di introdurre gli iscritti nel multiforme universo dell’animazione educativa.

Al via il 2 Marzo, si svolgerà a distanza, con possibilità di seguire le lezioni sia in modalità sincrona che asincrona. Sarà interamente pagabile con la Carta del Docente ad un costo agevolato di 250,00 euro, per un monte ore totali pari a 135. Ogni corsista acquisirà le necessarie competenze in storytelling, regia-montaggio-produzione e realizzazione di video animazioni, attraverso l’utilizzo dei software Adobe e della moderna tecnologia motion capture, che permette di animare personaggi attraverso metodiche innovative ed accessibili. È possibile entrare a far parte di questa classe esclusiva inviando una richiesta di iscrizione, entro il 28 febbraio 2023, a: corsivideoanimazione@gmail.com

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it