Api, D’Eramo (Masaf): Al via pagamento 7,75 mln fondi a sostegno filiera

ROMA – “Saranno erogati a partire dai prossimi giorni i pagamenti previsti dal decreto ministeriale n. 327494 del 22 luglio 2022 riguardante la ‘Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera delle api’, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022”. Lo annuncia il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste con delega al settore Luigi D’Eramo, sottolineando come “i soggetti beneficiari dei contributi saranno circa un milione e settecentomila”.

“Complessivamente – ricorda il sottosegretario – si tratta di fondi pari a 7,75 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 6,95 milioni andranno agli apicoltori e 800 mila euro al rifinanziamento dei quattro Centri di riferimento tecnico. Sono risorse che permetteranno all’intero sistema apistico nazionale di mettere in campo progetti e iniziative per lo sviluppo della filiera”. Gli interventi previsti dal provvedimento riguardano il sostegno a livello nazionale degli apicoltori, l’incentivazione della pratica dell’impollinazione a mezzo di api e l’incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo. La liquidazione, di competenza di Agea, terminerà per tutti i beneficiari, inclusi quelli sottoposti ai controlli di legge, entro e non oltre il 31 maggio 2023.

