Biologico, D’Eramo (Masaf) convoca riunione su linee programmatiche: Costruire insieme l’evoluzione del settore

ROMA – “Oggi è iniziato un confronto che sarà costante nel tempo e che permetterà di costruire una nuova visione di un settore che consideriamo strategico, per l’agricoltura e per tutto il Paese”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, nel corso della riunione sulle linee programmatiche per il biologico che si è tenuta presso la Sala Clemente del Masaf e che ha visto la partecipazione dei principali protagonisti del comparto.

“L’obiettivo – ha aggiunto D’Eramo – è arrivare in modo più rapido possibile a una sintesi e a soluzioni condivise rispetto alle sfide che ci attendono”. Numerosi i temi affrontati, dall’attuazione della Legge 9 marzo 2022, n. 23, approvata dopo anni di attesa, al come adeguare la norma nazionale alle direttive europee e raggiungere gli obiettivi fissati da qui al 2030. Si è inoltre discusso di certificazioni e controlli, così come della necessità di semplificare e sburocratizzare e di un’adeguata comunicazione, informazione e formazione. “Lavoreremo per rilanciare i consumi e per garantire una sempre maggiore trasparenza e tracciabilità dal campo alla tavola”. Il sottosegretario ha infine annunciato che “Dopo l’estate promuoveremo un convegno nazionale con le sigle di categoria e con tutti gli operatori per accendere, in Italia e non soltanto, i riflettori sul nostro biologico”. “Non solo norme e atti, la sfida che lanciamo è disegnare insieme quella che nei prossimi anni potrà essere l’evoluzione del settore”, ha concluso il sottosegretario.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it