Ortofrutta. Fruitimprese, Buona la prima per il Tavolo Lollobrigida

ROMA – Il settore ortofrutticolo ha finalmente un posto di rilievo nell’agenda del Governo e gli attori della filiera sono pronti a fare la propria parte per rilanciarlo. E’ questo l’esito, peraltro non scontato, dell’incontro del Tavolo Ortofrutticolo Nazionale tenutosi ieri presso il MASAF.

Per Fruitimprese si è trattato di un primo passo importante: durante la riunione sono emerse le criticità e le sfide che attendono uno dei settori più importanti dell’economia italiana, primato confermato dalla presenza dei vertici delle confederazioni agricole, ma anche delle associazioni del commercio, della distribuzione e dell’industria.

Il calo ingiustificato dei consumi, la reperibilità ed il costo della manodopera, le proposte europee in tema di Green Deal, sono state al centro dell’intervento del Presidente Marco Salvi che accoglie con favore la disponibilità del dicastero di via XX Settembre, presente in forza all’incontro a cui hanno partecipato, oltre al il Ministro Lollobrigida ed al Sottosegretario La Pietra, anche i direttori di Ismea ed Agea.

L’Amministrazione ha risposto alle sollecitazioni della filiera con un piano di azione ben congegnato che pone al centro una strategia di comunicazione istituzionale per il rilancio dei consumi ma anche il coinvolgimento delle imprese in un processo di condivisione delle scelte che farà leva sulla creazione di tavoli interministeriali ad hoc per le numerose problematiche che affliggono il settore.

fruitFruitimprese è pronta a fare la sua parte rappresentando le proposte ed il punto di vista degli operatori internazionali che ogni giorno vivono i mercati, nell’auspicio che permanga il clima di collaborazione e concretezza tra gli operatori della filiera e che il Governo possa dare risposte corrette alle aspettative di un settore che ha bisogno di lavorare e produrre in un contesto libero da ingiustificati divieti e con regole chiare e valide per tutti.

