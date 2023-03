Uva da tavola. In Puglia il Consorzio della IGP entra in piena attività

BARI – Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell’Uva di Puglia IGP comunica con orgoglio l’ottenimento del Riconoscimento Ministeriale a svolgere le funzioni ad esso attribuite ed alle nuove opportunità offerte dal riconoscimento ministeriale, invitando a partecipare tutti coloro che fossero interessati. Il Riconoscimento MASAF è l’ulteriore traguardo raggiunto dal Consorzio ai fini dell’espletamento a pieno delle proprie funzioni di Tutela, Promozione e Valorizzazione dell’Uva di Puglia IGP.

Grazie al riconoscimento il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell’Uva di Puglia IGP, potrà svolgere a pieno le proprie funzioni interpretando un ruolo propositivo nei confronti della amministrazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie, nel definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico­ sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

Sarà l’unico soggetto legittimato che potrà rapportarsi con il MASAF e le autorità europee per la gestione dell’IGP e si occuperà di migliorare il posizionamento commerciale e realizzare un vero e proprio brand per l’Uva da tavola Pugliese, con azioni e programmi specifici.

Il Consorzio detiene l’utilizzo del marchio ed ha tra le proprie prerogative quella di poter presentare eventuali modifiche del disciplinare di produzione dell’Uva di Puglia.

Si impegnerà inoltre nell’attività di controllo, attraverso propri agenti vigilatori, affinché prodotti similari, anche con false indicazioni sull’origine, sulla specie, sulla natura e sulle qualità specifiche del prodotto, non generino confusione nei consumatori o non rechino danno alla denominazione, collaborando, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; attività, questa, esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio;

Il lavoro del Consorzio costituisce una importante opportunità per rilanciare il consumo e la competitività delle varietà di uva da tavola pugliesi, in un momento di grande necessità di comunicazione verso il consumatore per lo sviluppo della domanda e la crescita della qualità nell’offerta.

La Conferenza sarà l’occasione per invitare i produttori ed i confezionatori pugliesi ad entrare a far parte del piano dei controlli certificando le proprie produzioni con il marchio europeo ed ad aderire al Consorzio Uva di Puglia IGP.

