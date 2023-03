Tabacco: Centinaio, bene investimenti Philip Morris in innovazione e formazione

ROMA – “L’intesa firmata oggi dal governo con Philip Morris assicura la continuità della presenza di questa importante multinazionale nel nostro Paese e sostiene la filiera del tabacco in Italia, con investimenti che riguardano sia la coltivazione che la trasformazione del prodotto. In particolare, mi piace sottolineare l’impegno che l’azienda garantirà nel campo dell’innovazione green e digitale e nella formazione dei giovani agricoltori. È un percorso essenziale per accrescere la produttività e la competitività del made in Italy agricolo ed è un bene che esso veda protagonista anche il settore del tabacco”. Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega).

“Ho avuto l’opportunità di firmare accordi analoghi con Philip Morris da ministro e da sottosegretario all’Agricoltura e so bene quanto questa azienda punti sulla filiera tabacchicola italiana. I 500 milioni di euro di investimenti, che partiranno con l’intesa odierna, confermano l’importanza della partnership tra pubblico e privato per lo sviluppo dell’agricoltura 4.0”, conclude Centinaio.

