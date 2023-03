Prowein, vola l’export italiano con il tappo Nomacorc Ocean. Il lancio con Donnafugata

DUSSELDORF – Dopo il lancio ufficiale avvenuto solo poche settimane fa del Damarino di Donnafugata, primo vino al mondo ad essere stato tappato con la chiusura Nomacorc Ocean, al Prowein è un vero boom di richieste da tutti i mercati internazionali.

Vinventions ha scelto la nota cantina siciliana per lanciare in anteprima mondiale la nuova chiusura Nomacorc Ocean, il primo tappo per vini al mondo ad essere prodotto riciclando plastica raccolta nelle zone costiere, e destinata a finire negli oceani.

Questi rifiuti sono chiamati Ocean Bound Plastic, ossia OBP; scarti di plastica recuperati nelle regioni costiere dove i sistemi di raccolta sono inesistenti, o carenti, e dove rappresentano il più alto rischio di inquinamento. Nomacorc Ocean utilizza una materia prima proveniente da questi rifiuti per dargli una seconda vita, secondo i principi dell’economia circolare.

A certificare il successo di questa operazione, l’altissimo numero di richieste arrivate dai distributori internazionali in occasione del Prowein 2023, l’importante appuntamento fieristico di Düsseldorf, dove la nuova chiusura Nomacorc ha suscitato grande interesse.

Antonino La Placa, direttore Commerciale Italia e Sud Est Europa di Un risultato evidenziato da, direttore Commerciale Italia e Sud Est Europa di Vinventions : “Siamo molto orgogliosi del successo di questa partnership con una cantina importante come Donnafugata e del riscontro ottenuto sui mercati internazionali e domestico.

Vinventions ha scelto un vino italiano per il lancio mondiale del tappo Ocean proprio per l’attenzione alla sostenibilità del nostro Paese.

Infatti altre cantine iconiche come La Scolca, Nicola Biasi e Varvaglione, hanno già scelto Nomacorc Ocean per proteggere i propri vini, ma anche per curare gli oceani ed i loro vini si potranno degustare al Vinitaly dove forniremo ulteriori informazioni e non mancheranno altre sorprese”.

