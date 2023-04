Sperimentazione TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita), via a esame disegno di legge. Soddisfazione CREA e ricerca agricola

ROMA – “L’avvio dell’esame del disegno di legge che consente la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita da parte della IX Commissione del Senato della Repubblica è un passo veramente importante per consentire di testare in campo le nuove varietà ottenute dai ricercatori con le tecniche di genome editing”. A sottolinearlo è il direttore del CREA Stefano Vaccari.

“Da anni il CREA è impegnato nello sviluppo di varietà resistenti e resilienti, che possano aiutare l’agroalimentare italiano a competere sempre meglio nelle sfide della sostenibilità e del cambiamento climatico, mantenendo salde le radici del made in Italy. Purtroppo, il quadro normativo, risalente a venti anni fa quanto le TEA non esistevano, ha impedito la sperimentazione in campo.

Il Disegno di legge di cui è promotore il Presidente della Commissione IX, Sen. Luca De Carlo – conclude – è pertanto fondamentale per la ricerca agricola italiana e l’auspicio è che il Parlamento possa convergere favorevolmente e rapidamente verso la nuova legislazione”.

