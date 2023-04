Vino Orcia, il Consorzio conquista il Vinitaly con la qualità nel calice e la bellezza del territorio – VIDEO

VERONA – Dopo anni di assenza è tornato al Vinitaly – con uno stand elegante ed attrattivo -, il Consorzio del Vino Orcia guidato dalla giovane e dinamica presidente Giulitta Zamperini.

“Una scelta voluta dai produttori, ci tenevamo tanto ad essere presenti, abbiamo bisogno di visibilità – spiega la Zamperini -. Siamo un Consorzio piccolo ma estremamente riconoscibile; è stato un buon Vinitaly migliore delle aspettative, fondamentale essere stati presenti.

L’immagine dello stand è caratterizzata da una splendida foto dei ‘nostri’ cipressini, siamo riconosciuti come un luogo iconico della nostra regione e si parla subito di territorio e di Sangiovese. In questi giorni abbiamo incontrato operatori da tutto il mondo, sia italiani che già conoscono la nostra denominazione e stranieri; ma c’è comunque la volontà di scoprire qualcosa di nuovo e offrire delle sorprese rispetto a chi è già più blasonato di noi. Sta emergendo un cambio di passo per le nostre aziende: non certo lasciando la longevità, si va comunque alla ricerca di vini sempre più freschi, piacevoli fin da giovani”.

