Assica si rifà il look con il lancio del nuovo sito e un rinnovato sistema di servizi digitali

MILANO – L’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (ASSICA) prosegue il suo percorso di digitalizzazione con il lancio del nuovo sito ufficiale (https://www.assica.it/).

Il progetto del rinnovato portale nasce dall’esigenza di continuare ad offrire servizi sempre più connessi alle aziende associate e, allo stesso tempo, presidiare in modo attuale e coerente con la mission di ASSICA le opportunità offerte dai canali di comunicazione anche per quanto riguarda il pubblico e gli stakeholder.

Servizi alle aziende, circolari digitali, un’area dedicata all’house organ “L’industria delle Carni e dei Salumi”, spazi specifici per le campagne europee in corso e una densa sezione multimediale sono solo i principali strumenti che l’Associazione ha messo al centro del progetto di restyling digitale, implementando sezioni e migliorando tool già esistenti. All’interno del sito anche una sezione “Sostenibilità”, dedicata a tutte le attività – dalle pubblicazioni ai percorsi di supporto aziendale in tale ambito – che ASSICA sta svolgendo e implementando in misura sempre crescente con la collaborazione dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI).

“È fondamentale per noi, come Associazione di categoria, continuare ad aggiornare le forme di supporto strategico per le aziende del settore” – commenta Davide Calderone, direttore ASSICA, il quale aggiunge che – “ASSICA rappresenta infatti, in termini di fatturato, circa l’80% del settore della salumeria italiana, un comparto che vale oltre 8 miliardi di euro. Pertanto, riteniamo necessario continuare ad offrire ad un settore dell’agrifood con un valore economico e qualitativo come il nostro strumenti digitali sempre al passo con i tempi”.

Il nuovo sito dà inoltre continuità e ulteriore valorizzazione alla esclusiva ed innovativa “Piattaforma Export”, che dal 2019 offre un tangibile supporto alle imprese del settore nell’avviamento e mantenimento delle procedure di commercio internazionale fuori dai confini europei. All’interno dell’area, che accoglie ogni giorno quasi 150 visite degli export manager delle aziende associate, sono infatti catalogate tutte le fonti normative, le informazioni e relativi i documenti per poter esportare in ben 48 Paesi Extra UE le eccellenze della salumeria italiana. L’area ha quindi una posizione centrale anche nel nuovo sito web in virtù della sua marcata strategicità per un settore che, come ribadiscono le elaborazioni ISTAT relative ai primi 9 mesi del 2022 registra un export di 197.800 tonnellate per un fatturato di 1.990,9 milioni di euro.

Sempre all’interno della sua strategia di digitalizzazione, l’Associazione ha inoltre messo a punto nel febbraio 2023 la prima “Video Academy” targata ASSICA (https://www.trustyourtaste.eu/category/per-gli-operatori/video-operatori/) – sviluppata in 9 aree tematiche e altrettanti video – allo scopo di supportare l’aggiornamento di salumieri, banconisti ed operatori aziendali. Questa ulteriore iniziativa digital fa parte delle attività realizzate all’interno del progetto europeo “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY” cofinanziato dall’Unione europea ed ospitata sull’omonimo canale YouTube. L’Academy, che conta il prezioso contributo di docenti d’eccezione, ha in poco meno di due mesi ottenuto una convinta risposta da parte degli utenti, totalizzando fino ad ora quasi 180.000 views.

