Aratura leggera e conservazione del suolo? Gli pneumatici BKT di ultima generazione

SEREGNO (MB) – Indubbiamente, oggi l’agricoltura gioca un ruolo fondamentale per nutrire il pianeta, vista la crescente domanda alimentare globale. D’altra parte, può avere effetti significativi sull’ambiente, come le emissioni di gas serra, l’impronta idrica o la compattazione del suolo. Raggiungere la massima produttività preservando l’ambiente agricolo, è una grande sfida per gli agricoltori di oggi, i quali devono garantire lo sviluppo rurale per le generazioni future. L’innovazione, la tecnologia, la ricerca, la digitalizzazione e la robotica sono delle leve potenti per raggiungere lo scopo.

In questo contesto, appare sotto i riflettori una delle più antiche pratiche agricole: l’aratura. La lavorazione convenzionale del terreno, ovvero la lavorazione del suolo dei seminativi, includendo l’aratura intensiva e l’erpicatura, è considerata una grave minaccia per la struttura e la funzione del suolo che comporta la perdita di nutrienti del suolo e della materia organica. Al fine di preservare la biodiversità del suolo e ridurre al minimo l’alterazione della sua struttura, stanno diventando sempre più popolari pratiche di lavorazione conservativa come l’aratura leggera o l’aratura minima. Tali pratiche possono includere colture di copertura per proteggere il suolo, la rotazione diversificata delle colture a favore dei microrganismi del suolo e, come suggerisce il nome, l’aratura ridotta o non-aratura, considerando un’aratura leggera nel range di 20-25 cm.

Ecco perché più che mai, è importante collaborare con partner affidabili e specialisti che condividono lo stesso obiettivo, tenendo in considerazione l’equilibrio tra costi, produttività e principi sostenibili. Grazie al costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni di pneumatici all’avanguardia, BKT ha progettato un’ampia gamma di prodotti di qualità superiore che soddisfano le esigenze specifiche degli agricoltori di oggi.

In piena coerenza con il trend di aratura leggera e salvaguardia del terreno, BKT offre numerosi modelli di pneumatici per trattori di ultima generazione che consentono agli agricoltori di trasportare carichi più pesanti evitando la compattazione del suolo.

Innanzitutto, c’è AGRIMAX FORCE, un prodotto di alta gamma BKT idoneo sia per il raccolto che per il trasporto, che consente la lavorazione efficace e produttiva anche su terreni duri. Grazie alla tecnologia IF, AGRIMAX FORCE può trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto a uno pneumatico standard, riducendo la compattazione del terreno. È un ottimo pneumatico per trattori e mietitrebbie ad alta potenza che abbina l’esperienza di guida confortevole a trazione eccellente, proprietà di autopulitura eccezionali nonché un basso consumo di carburante. La gamma include anche la versione IF 750/75 R 46 con un diametro straordinario di ben 2,30 metri. La linea AGRIMAX FORCE è il risultato dell’ingegneria degli pneumatici avanzata di BKT e risponde alle sfide del mercato agricolo in continua evoluzione.

L’aumento della produttività nei campi e la conservazione del suolo grazie alla sua ridotta compattazione sono assicurati anche da AGRIMAX FORTIS, uno pneumatico con carcassa in nylon rinforzato. Oltre a trazione e manovrabilità eccellenti, consente il trasporto di carichi pesanti, raggiungendo fino a 65 km/h.

Della stessa famiglia fa parte AGRIMAX RT 855, uno pneumatico che si distingue sia per il comfort di guida che l’ottima trazione nonché eccellenti proprietà autopulenti che consentono un rapido passaggio dalle operazioni in campo all’impiego su strada. Offre inoltre eccezionali proprietà di galleggiamento sul terreno ed è ideale per preservare la produttività delle colture.

Un altro prodotto BKT progettato per prevenire il compattamento del terreno, è lo pneumatico IF RIB 713. Rispetto a un modello standard, la tecnologia IF consente un’impronta più ampia con una pressione di gonfiaggio inferiore, distribuendo uniformemente il peso. La carcassa con cintura in acciaio assicura eccellente resistenza alle forature e protezione contro i danni causati dalle stoppie presenti sul terreno. Grazie all’indice di velocità classificato “D”, lo pneumatico raggiunge punte di velocità di 65 km/h (40 mph) su strada.

L’ampia gamma di BKT comprende anche altri pneumatici che rispondono alla crescente consapevolezza in tema di bassa compattazione del suolo nell’agricoltura moderna, in particolare AGRIMAX RT 765. Questi pneumatici straordinariamente resistenti offrono un’eccellente protezione contro forature, tagli e anche le stoppie, rischi inevitabili durante la lavorazione del terreno per prepararlo alla prossima stagione del raccolto.

Innumerevoli soluzioni che, ancora una volta, evidenziano l’incessante impegno della multinazionale indiana a soddisfare le esigenze degli agricoltori in modo tempestivo ed efficiente.

