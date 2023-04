Un olio della Madonna. Arriva l’oliera a forma di effigie sacra per l’extravergine di oliva

FIRENZE – Avevate mai visto un’oliera a forma di statuina della madonna? Eccola, sul mercato grazie ad una collaborazione fra un’azienda fiorentina ed una milanese.

Se siete così devoti da non poter rinunciare ad avere in tavola una madonna piena di olio extravergine d’oliva (200 ml), per la vostra bruschetta o per il condimento di carne, pesce o insalate, l’oggetto (27 centimetri di altezza) è in vendita online al prezzo di 69,50 euro (pagabili anche in 3 rate da 23,17 euro senza interessi). L’oliera è in vetro adatto al contatto con alimenti e si può lavare in lavastoviglie.

Come si legge nello shop online dell’azienda Bitossi “L’oliera pop ‘Extra Vergine’ rende omaggio alla cucina e alla cultura Mediterranea e testimonia la devozione del Paese per l’arte culinaria e per l’olio extravergine d’oliva, uno degli ingredienti ‘sacri’ italiani più preziosi”.

L’oliera nasce dalla nuova collaborazione tra la milanese Amebe e Bitossi Home, azienda di Montelupo Fiorentino (Fi).

L’IDEA

“Le opere ironiche e concettuali di AMeBE – spiegano Alessandra Mantovani e Eleonora Barbareschisi – nutrono della diversità e della complessità del patrimonio culturale italiano. Integrando il loro background artistico con le tecnologie contemporanee all’avanguardia, tracciano nuove estetiche nel regno dell’arte e del design, mettendo continuamente in discussione lo status quo”.

