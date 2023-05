Torna Amarone in Capitale: il 7 e 8 maggio a Roma la Valpolicella protagonista

ROMA – Dall’Arena al Colosseo, dalle colline della Valpolicella alla cinematografica scalinata di Trinità dei Monti per una due giorni di ‘Vacanze romane’. Torna la seconda edizione di “Amarone in Capitale”, l’evento del Consorzio Vini Valpolicella in programma il 7 e l’8 maggio all’Hotel Hassler, sulla sommità dei 135 gradini emblema dei tempi in cui Roma era considerata la “Hollywood sul Tevere”.

“Roma è tra le principali destinazioni italiane dei nostri vini di punta – commenta il presidente del Consorzio Vini Valpolicella, Christian Marchesini – e in particolare dell’Amarone che, oltre a rappresentare un fil rouge tra Verona e la capitale, riflette la passione consolidata dei romani per il grande Rosso veneto”.

Il cartellone di “Amarone in Capitale” parte domenica 7 maggio con un walk around tasting aperto a operatori dell’horeca ma anche al pubblico, dalle 18.00 alle 22.30 allo Spazio Imàgo dell’Hassler, dedicato ai due vini iconici della denominazione tra i più apprezzati dai wine lover della capitale: l’Amarone della Valpolicella e il Valpolicella Superiore. Mentre dalla 19.00, sulla terrazza panoramica Penthouse Suite al 7° piano, va in scena l’aperitivo al tramonto a base di Valpolicella Doc e musica.

È invece riservata alla stampa e su invito la cena a quattro mani nella sala Capre del cinque stelle romano con gli chef Mattia Bianchi, una stella Michelin del ristorante Amistà del Byblos Art Hotel di Corrubbio-San Pietro in Cariano, nel cuore della Valpolicella, e Marcello Romano, executive delle proposte gastronomiche del salone Eva dell’Hassler, chiamati a interpretare piatti e prodotti tipici delle due rispettive cucine attraverso due ingredienti d’eccezione: l’Amarone e il Valpolicella.

Sono tre i walk around tasting previsti per lunedì 8 maggio (Spazio Imàgo, 11.30-13.30; 14.00-16.00; 16.30-18.30) a cui si aggiungono due degustazioni guidate dal giornalista Alessandro Brizi: “Valpolicella Ripasso Doc, il lato umano del terroir” (Sala Sistina dalle 11.30 alle 12.30) e “Il racconto dell’Amarone della Valpolicella attraverso le sue vallate” (Sala Sistina, 14.30-15.30).

Gli eventi di “Amarone in Capitale” firmati dal Consorzio Vini Valpolicella sono aperti al pubblico e gratuiti (ad eccezione della cena su invito) previa registrazione su www.eventbrite.it/e/biglietti-amarone-in-capitale-587049680397 e fino ad esaurimento posti.

