Filiera pataticola, D’Eramo: Presto al Masaf tavolo con rappresentanti settore

ROMA – “Questo settore rappresenta una realtà importante, specie in alcune zone del Paese. È nostra intenzione riprendere un confronto costruttivo che consenta di individuare soluzioni utili per risolvere le attuali criticità che sta affrontando e mettere in campo strumenti per favorirne lo sviluppo”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, intervenendo all’assemblea dell’Unione nazionale tra le associazioni dei produttori di patate (Unapa) oggi a Roma.

Diversi i punti portati all’attenzione del sottosegretario che ha la delega al settore, a partire dalle problematiche fitosanitarie, in particolare la difficile gestione degli elateridi che ha causato significativi cali produttivi. “Siamo dalla parte dei nostri produttori. Per questo nelle prossime settimane convocherò al Masaf un tavolo con tutti i rappresentanti della filiera con l’obiettivo di studiare e realizzare iniziative non solo per salvaguardare il settore, ma anche metterlo nelle condizioni di poter tornare a crescere”, ha concluso il sottosegretario D’Eramo.

