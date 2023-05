Maltempo. Anche la Sardegna sotto l’acqua, agricoltura in ginocchio nel nuorese

NUORO – “Siamo molto grati ai Vigili del Fuoco di Nuoro, in particolare a Gianfranco Deiana e Antonio Sias, per la celerità nell’intervento che ha permesso di sostenere i nostri soci dell’azienda di Francesco Carta a Dorgali, rimasti isolati a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la Sardegna Centrale. Un intervento che ha permesso di garantire anche i necessari approvvigionamenti agli animali rimasti bloccati nel territorio allagato”. Lo dice il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis, ringraziando le forze messe in campo per sostenere le aziende agricole e i cittadini nelle drammatiche ore seguenti alle inondazioni nel Nuorese dopo il weekend di abbondanti piogge che hanno portato ore di paura e danni al territorio.

REGIONE. Per arginare un fenomeno che si ripete costantemente “anche in presenza di piogge meno abbondanti, chiediamo agli assessori regionali dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici, Marco Porcu e Pierluigi Saiu, un incontro per discutere di possibili interventi utili a risolvere questi problemi ciclici che bloccano le nostre imprese rurali”, aggiunge il direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra. “Più volte dall’azienda di Francesco Carta hanno chiesto di poter costruire, nel pieno rispetto delle norme sull’impatto ambientale e in sintonia con il paesaggio, delle costruzioni per salvaguardare la loro azienda agricola – conclude Serra – ma finora non sono stati ascoltati e, ciclicamente, sono vittime di questi eventi atmosferici che mettono a rischio la loro incolumità e il loro lavoro”.

COLDIRETTI. Una richiesta di incontro per “evitare che si continuino a vivere momenti come quelli vissuti nel fine settimana che mettono a rischio le tante aziende agropastorali del Nuorese – aggiunge ancora il presidente Coldiretti Nuoro-Ogliastra – solo grazie all’abilità tecnico-organizzativa dei vigili del fuoco che hanno sfidato le acque impetuose nella valle di Lanaitto a Dorgali si è dato sostegno immediato alle aziende, ma questi rischi possono essere superati – conclude Salis – un ringraziamento, va anche alla consigliera regionale di Dorgali, Elena Fancello e alla Protezione civile guidata da Antonio Belloi per il supporto e la solidarietà portata nel territorio”.

