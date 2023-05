Irrigazione. Precisione, tecnologia, sostenibilità: così Irritec punta al futuro. Intervista a Giulia Giuffrè, CdA Irritec

CAPO D’ORLANDO (ME) – La gestione delle risorse idriche, ma anche la sostenibilità di queste e dei territori vocati all’agricoltura. Il futuro si gioca nella ricerca e nell’innovazione e nel genere Irritec, società italiana tra le prime nel settore, fa da faro a tutto il comparto. Abbiamo intervistato Giulia Giuffrè, membro del CdA e Ambasciatrice della sostenibilità della società di origine siciliana ma con sedi in tutto il mondo, da qualche anno Benefit Corporation.

Irritec è una società benefit e la sostenibilità (in senso lato) è uno degli aspetti preponderanti di questa scelta. Quali sono le azioni che portate avanti in questo senso e quale il messaggio che volete dare agli altri?

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono al centro dell’attività di Irritec fin dalla sua fondazione. L’irrigazione a goccia è il nostro core business e la nostra mission è migliorare l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e giardinaggio, riducendo l’impatto ambientale. Negli anni abbiamo lavorato per implementare le tecnologie di smart-farming e la digitalizzazione delle coltivazioni, con l’obiettivo di limitare ulteriormente gli sprechi e migliorare la produzione. Il nostro è un settore in cui l’economia circolare assume sempre più rilevanza. Come azienda, a livello di gruppo, ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere il 30% di materia prima riciclata entro il 2023, ma anche di migliorare la tracciabilità del prodotto a fine ciclo.

Come Irritec abbiamo scelto di aderire al Global Compact Network per promuovere i principi dell’Agenda 2030 e la successiva trasformazione dell’azienda in Società Benefit è stata la naturale evoluzione del nostro impegno. La situazione attuale di emergenza idrica richiama le aziende, le imprese e le comunità del mondo agricolo a un nuovo senso di responsabilità e all’adozione di soluzioni che consentano un risparmio d’acqua a fronte di una garanzia di qualità della produzione. La gestione sostenibile dell’acqua rappresenta una sfida, insieme alla decarbonizzazione. Per questo pensiamo che centrali saranno i temi di efficientamento energetico, miglioramento nell’utilizzo di energie rinnovabili ed incremento di utilizzo di materia prima riciclata. Per quanto riguarda la nostra impronta di carbonio, la stiamo rendicontando per il terzo anno consecutivo. Su questo ci siamo posti obiettivi sfidanti, sui quali vogliamo coinvolgere gli stakeholder per la certificazione di filiera controllata.

Irritec è famosa anche per l’innovazione e in particolare per l’irrigazione a goccia: rispetto al passato quali sono gli sviluppi e i vantaggi di questo sistema?

Irritec progetta, produce e distribuisce prodotti e impianti completi il cui scopo è somministrare la giusta quantità d’acqua ad ogni pianta, garantendo il corretto apporto di nutrienti nei tempi e nelle dosi corrette. Tecnologia e sostenibilità si incontrano nei sistemi di automazione IoT per l’irrigazione, che consentono di migliorare le prestazioni dei sistemi irrigui grazie alla gestione integrata, al monitoraggio costante e ad un completo controllo da remoto. I programmatori dell’azienda controllano irrigazione e fertirrigazione contemporaneamente, ogni apparecchio può essere collegato alle elettrovalvole in campo mediante cavi elettrici o un sistema radio. Programmabile proporzionalmente al flusso idrico o al volume, la somministrazione dei fertilizzanti è abbinabile all’erogazione idrica seguendo diverse ricette e tempistiche di iniezione. L’agricoltore può decidere sia la durata dei turni irrigui sia la fase in cui distribuire acqua e concimi. Ad esempio, può scegliere di iniettare solo acqua all’inizio e alla fine delle operazioni per mantenere pulito l’impianto. Tutto ciò col vantaggio che il fertilizzante viene veicolato nelle giuste proporzioni, in modo che il rapporto chimico del terreno non venga turbato e tenendo conto della coltura da fertirrigare, differenziando i volumi della soluzione circolante a secondo delle cultivar delle varietà e degli stadi fenologici delle piante.

Quali sono le sfide del futuro per la vostra azienda?

Con il nostro lavoro intendiamo contribuire alla diffusione di sistemi per una gestione efficiente di acqua, di energia e di ogni risorsa. Il nostro modello di business continua ad evolversi verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti. Attraverso attività di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all’uso efficiente delle materie prime e dell’energia, stiamo lavorando perché il processo di produzione sia sempre più sostenibile. La vera forza, però, sta nella funzione dei nostri prodotti, che servono proprio per “fare” sostenibilità: offriamo tecnologie per dare l’opportunità agli agricoltori di operare in modo efficiente. Crediamo moltissimo nello sviluppo della filiera sostenibile, fungendo da modello e valorizzando la cooperazione con clienti, fornitori e istituzioni per il perseguimento di obiettivi comuni. Riteniamo fondamentale creare sinergia con le istituzioni per favorire opportunità professionali per i giovani nella propria terra di origine. Proprio per questo investiamo in formazione, in Italia ed all’estero, attraverso progetti come Agri-Lab, ideato nell’ambito del programma Irritec Academy, per portare il know-how di Irritec nei Paesi in via di sviluppo e formare esperti d’irrigazione che facciano a loro volta da tutor. Agri-Lab è attualmente attivo in Senegal, in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Tra gli obiettivi di Irritec c’è anche supportare gli agricoltori di ogni parte del mondo con soluzioni di irrigazione di precisione. Oltre alle 16 sedi nel mondo in cui siamo presenti con stabilimenti produttivi o commerciali, valutiamo l’approccio a nuovi mercati per una sempre più capillare presenza. Nel 2024 Irritec festeggerà i 50 anni di attività, una tappa che ci stimola a fare sempre meglio per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle persone.

Irritec nasce da un’idea imprenditoriale della famiglia Giuffrè, a Capo d’Orlando (Sicilia), e inizia la produzione dei primi tubi per l’irrigazione di precisione. Oggi è una delle società leader nel settore e vanta sedi in tutto il mondo.

