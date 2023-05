Tea, Cai Agromec: ottima notizia per l’agricoltura italiana

ROMA – «Una giornata storica per l’agricoltura italiana». Così il presidente di Cai Agromec Gianni Dalla Bernardina commenta l’approvazione all’unanimità nelle Commissioni riunite VIII e IX del Senato, dell’emendamento al Decreto Siccità che consente la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea). «Si potranno così sviluppare piante più resistenti alle avversità climatiche e alle malattie – aggiunge Dalla Bernardina tutelando produttività e sostenibilità del settore».

«Il miglioramento genetico, da non confondere con i vecchi Ogm, fa parte di quelle innovazioni di cui l’agricoltura non può più fare a meno per vincere le sfide che ha di fronte – ragiona il presidente di Cai Agromec – e gli agromeccanici sono pronti a fare la loro parte per rendere il settore primario italiano sempre più competitivo».

