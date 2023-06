Malvasia e.. Genio. Leonardo da Vinci rivive a Ziano Piacentino (Pc) dal 9 all’11 giugno

PIACENZA – “Malvasia e Genio”, il binomio dedicato a Leonardo da Vinci, continua il 9 giugno a Ziano Piacentino (Pc) con una degustazione che rientra nella Rassegna “Malvasia e …” promossa dal GAL del Ducato in collaborazione con le Strade di Emilia ed Emilia Wine Experience. Blind tasting Le TERRE della MALVASIA.

Nel secondo weekend della rassegna enogastronomica una degustazione alla cieca in programma alle ore 18:30 alla cantina dei Fratelli Piacentini con un percorso dal titolo “Indovina la terra”. Nella degustazione si esalteranno le corrispondenze tra l’espressione organolettica della varietà Malvasia di Candia Aromatica e le caratteristiche dei diversi terreni di provenienza dei quattro produttori coinvolti, provenienti da tre diverse Terre dei Colli Piacentini per un blind tasting di Malvasia frizzante. Il legame con Leonardo o è molto stretto: Malvasia di Candia Aromatica è, infatti, la varietà che egli coltivò nella Vigna di Leonardo a Milano, vitigno principalmente coltivato sui Colli Piacentini, diventati il territorio di elezione di questa varietà.

Durante la degustazione saranno sviluppati anche particolari abbinamenti con il vino e il cibo in collaborazione con il Laboratorio di gastronomia Mani in Pasta di Castel San Giovanni. Dopo la degustazione, sarà possibile cenare all’Agriturismo Civardi Racemus. Il menu parte con un crostino fatto in casa con cipolle rosse caramellate al Passito di Malvasia, un tris di salumi piacentini DOP con focaccia alla curcuma e la giardiniera Racemus. Abbinato al Passito “La Musa del Maestro”, proposto dall’Agriturismo Civardi Racemus di Montecucco (Ziano). Si prosegue con i tortelli con la coda conditi con burro aromatizzato alla salvia e in abbinamento con la Malvasia Frizzante dei Colli Piacentini. Per finire “Il genio di Leonardo”, un gianduiotto al pan brioche con gelatina alla Malvasia, glassato ai fiori di acacia, dal Laboratorio di pasta fresca e gastronomia Mani in Pasta di Castel San Giovanni (PC) in abbinamento a Mosto parzialmente fermentato. Gli stessi piatti potranno essere degustati per tutto il fine settimana nell’agriturismo e nel laboratorio.

“MALVASIA e…”, il titolo della rassegna enogastronomica che toccherà i diversi territori del gusto tra Parma e Piacenza con varie iniziative nel periodo 12 maggio-18 giugno. Protagonista la Malvasia, un vino dagli ampi orizzonti e con tante potenzialità da esprimere, che si differenzia da altri per la lunga e secolare storia. Il progetto è promosso da GAL del Ducato in collaborazione con Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, Strada del Fungo Porcino di Borgotaro e Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma e con il contributo di Emilia Wine Experience, il progetto di promozione dei vini di Emilia. Un programma intenso diviso in due stagioni, primaverile e autunnale, che vedranno come attori ristoratori, cantine, agriturismo e laboratori di gastronomia delle Strade Vini e Sapori di Emilia, che proporranno innovativi abbinamenti e interpretazioni tra Malvasia e prodotti locali.

La Rassegna “Malvasia e …” è promossa da GAL del Ducato nell’ambito della Misura LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna.

“Emilia Wine Experience” è il progetto sistemico di promozione turistica che parte dalle eccellenze agroalimentari dell’Emilia. “Emilia, terra di capolavori enogastronomici dove la vita si gusta e si sorseggia” è il filo conduttore e al contempo motore che ha animato nel 2022 molte iniziative enogastronomiche aperte al pubblico e accolto numerosi giornalisti nei diversi press tour organizzati lungo le Strade Vini e Sapori di Emilia. Il portale www.emiliawineexperience.it/eventi-in-programma/ è una vera e propria guida del territorio attraverso i propri sapori, che ha come finalità quella di attrarre il visitatore attraverso le esperienze enogastronomiche attraverso l’Emilia Wine Experience CARD.

