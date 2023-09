Il Valtidone Wine Fest e il mito della Malvasia a Ziano Piacentino (Pc) il 10 settembre

ZIANO PIACENTINO (PC) – Una giornata di festa per tutti, che strizza l’occhio in particolare ai bambini e alle famiglie, per celebrare l’uva e il vino, in particolare il Malvasia che in questa parte della Val Tidone è il vitigno più diffuso. È quello che ci attende domenica 10 settembre a Ziano Piacentino, quando si unirà la seconda tappa del Valtidone Wine Fest, con l’organizzazione dell’Associazione Sette Colli di Ziano, con la tradizionale Festa dell’Uva, curata dalla locale Pro Loco e giunta alla settantunesima edizione.

“Abbiamo in questi anni rilanciato l’antica festa dell’uva, tra le più antiche del territorio provinciale, con una particolare attenzione alla convivialità, all’intrattenimento soprattutto per i più giovani e al divertimento – sottolinea il sindaco Manuel Ghilardelli –. Grazie al Valtidone Wine Fest, giunto alla 14esima edizione, che ci permette di avere una maggiore visibilità e attrattività, anche quest’anno siamo certi che avremo un ottimo riscontro di visitatori in una giornata che vedrà davvero tantissimi appuntamenti ed eventi per tutti che ruotano intorno al nostro vino Malvasia e ai prodotti tipici di un territorio straordinario”.

Il http://www.valtidonewinefest.it, che inaugurerà alla presenza delle autorità alle 10.00 presso la rotonda della fontana, vedrà la presenza di circa 25 cantine e aziende vitivinicole del territorio, pronte a mettere in degustazione i propri vini negli stand allestiti sia nel cortile della rocca municipale sia in piazza. Oltre a questi, saranno presenti gli stand di prodotti tipici e delle associazioni, tra cui quest’anno anche l’Associazione del fungo di Borgo Taro, e sei food truck con proposte culinarie legate alla tradizione locale. Non mancheranno il mercato degli artigiani e la vendita dei libri usati. “Il Malvasia – ha ricordato Paolo Badenchini in rappresentanza dell’Associazione Sette Colli di Ziano – è un vitigno importantissimo per il nostro territorio e questa manifestazione ci permette di farlo conoscere a un pubblico sempre più vasto e attento. Non possiamo che unirci anche noi ai ringraziamenti per lo straordinario lavoro che le Amministrazioni insieme ai produttori e con il sostegno degli sponsor riescono a fare per realizzare ogni anno questa importantissima manifestazione”.

Due gli eventi speciali legati al Malvasia che si uniscono al programma della rassegna. Alle 16.30, presso l’Enoteca Sette Colli, ospitata nei locali della rocca comunale, si terrà la masterclass: il mito della Malvasia ben si sposa con i formaggi, con una degustazione guidata a cura del GAL del Ducato in collaborazione con Sette Colli di Ziano e Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini. Verranno messe in degustazione quattro tipi di Malvasia abbinati ai formaggi del ducato.

Alle 17.30, invece, sempre presso l’enoteca, si terrà lo showcooking conclusivo del progetto #AromaMalvasia, promosso da Emilia Wine Experience in collaborazione con Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e AIFB (Associazione Italiana Food Blogger). “Lo scorso luglio – ricorda Elisabetta Virtuani, presidente dell’Associazione La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini – sono state inviate 33 Mystery Box ad altrettanti food blogger in tutta Italia, chiamati a realizzare dei piatti partendo da 6 prodotti tipici del territorio e una bottiglia di Malvasia. Una giuria composta, oltre che dalla sottoscritta, da Giorgio Lambri, Danila Ratti e il sommelier FISAE Tullio Palmieri, ha selezionato la vincitrice che è Lisa Fregosi di La Spezia che domenica verrà a preparare il suo piatto qui a Ziano”.

Altrettanto ricca la parte dedicata all’intrattenimento per i più giovani ma non solo, con il Busker Festival Divino che proporrà già dalla mattina e fino a sera spettacoli di artisti di strada, giocoleria, clown, bolle, equilibrismo e tanto altro, nelle vie del paese. Sarà inoltre aperta la pesca di beneficenza e saranno organizzate visite guidate alla chiesa parrocchiale di San Paolo.

La Pro Loco, che curerà gli stand gastronomici nei giardini comunali anche la domenica a pranzo, sarà già attiva sabato sera a partire dalle 19.00 con la pinsa sotto le stelle con dj e la Roby Band.

“Siamo davvero entusiasti ed emozionati per questo evento – ha aggiunto il sindaco Ghilardelli – che sta diventando un must nel calendario provinciale, con grande appeal in tutto il nord Italia. Voglio ringraziare le altre amministrazioni con cui collaboriamo per la promozione del Valtidone Wine Fest, i produttori che partecipano sempre con entusiasmo e gli sponsor, la Banca di Piacenza, la Camera di Commercio e le cantine sociali, Valtidone e Vicobarone, oltre al salumificio Il Colle per l’evento di Ziano, senza cui non sarebbe possibile pensare a una manifestazione del genere che è una straordinaria vetrina e opportunità per il nostro territorio”.

Presenti alla conferenza stampa anche il presidente di Cantina di Vicobarone Giuseppe Gaddilastri e per Cantina Valtidone Dionisio Genesi, i quali hanno voluto ribadire il sostegno alla rassegna, “momento fondamentale per far conoscere i nostri prodotti e la Val Tidone al grande pubblico. Ringraziamo gli amministratori che in questi 14 anni ci hanno sempre creduto, al di là di tutte le difficoltà, riuscendo a tenere unito e a guidare i produttori della valle”.

Tutte le informazioni sull’evento sono consultabili sul sito www.valtidonewinefest.it e sulle pagine social. La rassegna del vino piacentino ha il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza, con il supporto del Consorzio Vini Piacentini e il sostegno di Camera di Commercio, Banca di Piacenza, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone.

