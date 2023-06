Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio ad Usseglio

USSEGLIO (TO) – Finalmente pronto il programma dettagliato della 27A “Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio” che si svolgerà a Usseglio (TO), nelle Valli di Lanzo, da venerdì 7 a domenica 9 Luglio e nei giorni di sabato 15 e domenica 16 Luglio. Al centro dell’evento, la Toma di Lanzo, regina di queste valli; a farle da cornice, le altre eccellenze del territorio piemontese e italiano, tra Produttori Valligiani, Enogastronomia, Artigianato, Street Food e Hobbistica.

Musica, spettacoli, convegni tematici e attività per i più piccoli animeranno le cinque giornate della manifestazione, che ritorna con delle novità davvero imperdibili. Da segnalare, anche quest’anno, l’iniziativa della Tessera Punti che garantirà, per ogni spesa di 50 euro fatta presso gli stand valligiani, un Buono da 10 euro da utilizzare per un nuovo acquisto di eccellenze enogastronomiche del territorio.

Venerdì 7 Luglio prenderà il via la Mostra Mercato già alle 15.00, con taglio inaugurale della Toma fissato alle 18.00. Seguirà a ruota l’apertura dell’area Street Food, tra crepes, pasta ripiena, jacket potatoes, farinata, gelati, taglieri e panini valligiani. Non mancheranno birre artigianali e cocktails, alcuni preparati con liquori e distillati tipici del territorio. Discoteca mobile ENERGIA dalle 22.00 fino a tarda serata.

Sabato 8 e Domenica 9 si entrerà nel vivo, con apertura della Mostra Mercato dalle 9.00 alle 20.00 in entrambe le giornate. A scandire il pomeriggio, i Flash Mob dei ragazzi dell’Accademia dello Spettacolo. Street Food operativo per tutto il weekend, fino a mezzanotte. Chi preferisse una cena al ristorante, potrà prenotare una Cena Valligiana nei locali del paese.

Assolutamente da non perdere, i due speciali Show Cooking in programma per il weekend. Sabato 8, alle 17.00, Show Cooking dedicato all’Arte Bianca a cura del Maestro del Gusto Giovanni Dell’Agnese, segnalato dal Gambero Rosso, e della Maestra Pasticcera Chiara Patracchini, chef e pastry chef del ristorante stellato “La Credenza” di San Maurizio Canavese. Domenica 9, alle 12.30, ci sarà in fiera un’altra grande firma dell’alta cucina, il corporate chef, stellato Michelin, Igor Macchia, anche lui al timone de “La Credenza”. Lo chef preparerà quest’anno, nella tradizionale maxi-padella di 2 metri, uno speciale Risotto a base di Toma di Lanzo e polvere di caffè LavazzaTierra. Una “Risottata della solidarietà”, che destinerà 2 euro a piatto al sostegno delle vittime dell’alluvione dell’Emilia Romagna. I due appuntamenti saranno coordinati e commentati dal giornalista gastronomico Alessandro Felis.

I più sportivi potranno cimentarsi nella Palestra di Arrampicata insieme agli istruttori militari del 3° Reggimento Alpini di Pinerolo (TO). Per i bambini, Alpeggio Didattico, Trenino della Toma e gonfiabili. Per tutta la durata della fiera, al Museo Civico “A.Tazzetti” vi attenderà la Mostra “La bellezza in un battito d’ali”, un viaggio alla scoperta delle farfalle e dei loro colori, fonte di ispirazione per artisti e scrittori.

Da segnalare, anche il Concorso di Pittura “Sensazioni e immagini delle Valli di Lanzo”, aperto a tutti. Un’occasione per esprimere la propria creatività, lasciandosi ispirare dalla natura e dal fascino delle Valli di Lanzo. La premiazione si terrà Domenica 16 Luglio alle 17.30.

La serata di sabato 8 si accenderà con il concerto dei “Controvento”, la famosa Tribute Band dei Nomadi.

Domenica 9 e Domenica 16, la Mostra Mercato ospiterà anche il Mercatino firmato Coldiretti.

Dopo la pausa infrasettimanale, l’evento riprenderà infatti Sabato 15 e Domenica 16 Luglio con la Mostra Mercato, lo Street Food e la Fattoria in Fiera. In contemporanea si svolgerà la 20esima edizione della Mostra Bovina, Caprina e Ovina di Razze Alpine.

Da non perdere, nella serata di Sabato 15, il doppio appuntamento con i professionisti del gusto: alle 17.30 il Maestro Cioccolatiere Luca Ballesio preparerà in diretta i famosi Gianduiotti e altre golosissime specialità artigianali. Seguirà lo Show Dinner a cura del Bartender Maurizio Giordano, del Caffè Torino di Rivarolo (TO), che si esibirà in spettacolari acrobazie “da bancone” preparando una serie di cocktails a base di distillati locali firmati Azienda Agricola Melvi.

Sempre nella giornata di sabato, dalle 15.30 fino a mezzanotte, potrete immergervi nella magica “Notte della Curenta”, tra le esibizioni di vari gruppi folk, per danzare tutti insieme sulle note delle musiche tradizionali e francoprovenzali.

Tra le altre attività in programma per questo secondo weekend, “Pedalata al sapore di Toma”, escursione di mezza giornata su due ruote, e Spettacolo di Magia a cura di Mago Trinchetto.

Domenica 9 e Domenica 16 Luglio, inoltre, i visitatori potranno raggiungere Usseglio con la Corriera della Toma dalla Stazione Porta Susa di Torino, messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (navetta gratuita, disponibile su prenotazione fino a esaurimento posti; partenza alle 8.30 e ritorno alle 17.30 – per info e prenotazioni: info.ivrea@turismotorino.org – 0125 6181131)

