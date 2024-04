BASF presenta la miniserie video dedicata al pomodoro da industria

Cesano Maderno (MB) – Con la miniserie video dal titolo “Focus pomodoro da industria: l’innovazione BASF per una filiera d’eccellenza”, BASF presenta la propria offerta integrata per il pomodoro da industria, una delle colture orticole più importanti in Italia. Una gamma completa di prodotti e servizi per migliorare la produzione del pomodoro da industria, che va dal seme agli agrofarmaci per la protezione della pianta, passando per l’introduzione di nuove soluzioni digitali.

L’offerta integrata di BASF rende l’azienda un partner strategico per la filiera del pomodoro, con una forte conoscenza dei mercati, una presenza capillare sul territorio e un dipartimento di Ricerca & Sviluppo che guarda alle soluzioni del futuro per i propri clienti.

Sul sito web dedicato all’iniziativa sono disponibili sette videointerviste realizzate da esperti BASF e focalizzate sulla coltura e sui cardini dell’offerta integrata. Nella prima puntata una panoramica del progetto e del pomodoro da industria nel mondo, nelle successive un excursus sui potenziali di coltivazione, la selezione varietale specifica e le sfide del pomodoro in Italia. A seguire focus sulle soluzioni per la difesa fitosanitaria, convenzionale e biologica, e sugli strumenti digitali per la gestione della coltura. Nella puntata finale una presentazione del team e delle tecnologie BASF per lo sviluppo delle varietà del futuro.

Le interviste e il sito sono pensati per operatori, tecnici ed imprenditori agricoli per condividere consigli e soluzioni innovative volte a migliorare la loro produzione.

Come emerge anche da questa recente attività, l’obiettivo di BASF è quello di identificare e realizzare strumenti e servizi che possano supportare la creazione di valore all’interno di una filiera d’eccellenza quale quella del pomodoro da industria in Italia, grazie alla collaborazione con tecnici ed imprenditori agricoli e alla continua ricerca e sviluppo di soluzioni innovative.

Visita il sito dedicato all’iniziativa: www.pomodorodaindustriabasf.it

Informazioni sulla divisione Agricultural Solutions di BASF

Ogni cosa che facciamo è guidata dalla passione per l’agricoltura. L’agricoltura è fondamentale per garantire cibo sano e accessibile ad una popolazione in continua crescita, riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente. Per questo collaboriamo con partner ed esperti al fine di integrare i criteri di sostenibilità in tutte le decisioni di business. Con una spesa di 944 milioni nel 2023, continuiamo ad investire in modo significativo in Ricerca e Sviluppo, trasformando il nostro pensiero innovativo in azioni concrete sul campo. Le nostre soluzioni sono sviluppate per adattarsi ai diversi sistemi colturali. La nostra offerta unisce sementi e tratti genici, prodotti per la protezione delle colture, strumenti digitali e nuovi modelli di gestione della sostenibilità per aiutare agricoltori e filiera agroalimentare a raggiungere i migliori risultati. Con team di esperti in laboratorio, in campo, negli uffici e in produzione, facciamo tutto il possibile per costruire un futuro sostenibile per l’agricoltura. Nel 2023, la nostra divisione ha generato un fatturato di 10,1 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni, invitiamo a visitare il sito www.agro.basf.it o i nostri canali social.

