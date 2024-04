Agriumbria da record, Valter Sirci: La Fiera cresce in quantità ed in qualità. Sempre orientati al futuro

BASTIA UMBRA (PERUGIA) – E’ un’edizione da record quella di Agriumbria 2024, in svolgimento fino a domenica 7 aprile a Bastia Umbria (Perugia).

Soddisfazione per il direttore di Agriumbria Valter Sirci: “Abbiamo 10mila metri quadrati in più, che ci hanno permesso di ospitare 50 espositori in più. Grande affluenza di pubblico nella prima giornata”. E per il futuro oltre a zootecnia ed innovazione “punteremo sulla forestazione”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it