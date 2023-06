Avanza (Azione): ‘Da Commissione nemmeno un centesimo per Pac né per Green Deal’

ROMA – “Dalla revisione del quadro finanziario pluriennale proposto oggi dalla Commissione, sui 70 nuovi miliardi iniettati nel budget comunitario, non un centesimo per la Politica Agricola Comune (PAC), né per il Green Deal”.

Lo sottolinea Caterina Avanza, responsabile agricoltura per Azione.

“Come sottolineato sia da Coldiretti che Confagricoltura, con l’inflazione il valore reale della PAC si è ridotto almeno del 20 per cento.

Peraltro, gli obiettivi del Green Deal hanno un costo se non vogliamo affossare la competitività del nostro settore primario. Il Governo, in sede di Consiglio, spinga per istituire un Fondo dedicato all’agro-ecologia, con incentivi per la robotica e l’agricoltura di precisione. Si apra inoltre a Industria 4.0 per la transizione ecologica. Altrimenti né PAC né privati potranno finanziare la transizione ambientale”.

