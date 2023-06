Pere. Firmato al Masaf accordo Italia-Cina per export di pere italiane

ROMA – Questa mattina al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, firmato il protocollo sull’esportazione delle pere in Cina tra il sottosegretario agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli, e il ministro dell’Amministrazione delle Dogane cinesi, YU Jianhua, alla presenza del deputato Angelo Rossi, consigliere del ministro Francesco Lollobrigida per le Relazioni Istituzionali.

“Un incontro proficuo, volto a facilitare l’accesso al mercato cinese dei prodotti agroalimentari italiani. Alla luce della positiva conclusione del Protocollo fitosanitario per l’esportazione delle pere italiane in Cina si potranno valutare analoghe forme di collaborazione sui controlli e sulla tracciabilità per altri prodotti del nostro agroalimentare di qualità. ”. Ha affermato il consigliere del ministro Lollobrigida per le Relazioni Istituzionali, Angelo Rossi.

“Dopo anni di trattativa, è estremamente importante che il governo di Pechino abbia autorizzato nei giorni scorsi i primi stabilimenti italiani ad esportare carne bovina in Cina. Auspichiamo che anche per quanto riguarda le farine di frumento si possa arrivare al più presto alla firma del protocollo.”, ha concluso Rossi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it