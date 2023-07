Schizzano in alto i prezzi per meloni (125%) e angurie (+78%), rispetto ad un anno fa. Il caldo aiuta la domanda

ROMA – Dalle elaborazioni di BMTI sui dati all’ingrosso rilevati nel mercato all’ingrosso di Roma, appartenente alla Rete ITALMERCATI, l’andamento climatico anomalo che ha coinvolto il nostro Paese fino alla prima metà di giugno, ha condizionato la domanda, la produzione e i prezzi di due prodotti tipicamente estivi e principalmente consumati in questo periodo: il melone e l’anguria.

Nello specifico, le piogge riversate da maggio alla prima metà di giugno hanno ridotto la produzione e, di conseguenza, la qualità nonché il livello della domanda, rimasto inevitabilmente basso all’inizio di entrambe le campagne e che ha mantenuto bassi anche i prezzi.

Il caldo improvviso iniziato nella seconda metà di giugno, però, ha fatto schizzare il livello della domanda di meloni e angurie e, conseguentemente, i loro prezzi che hanno raggiunto rispettivamente un rialzo del 125% e del 78%, rispetto ad un anno fa.

In particolare, il prezzo all’ingrosso del melone questa settimana va da 2,50 a 3,00 euro/kg, per il mercato di Roma, fino a picchi che sfiorano anche i 3,50-4,00 euro/Kg per il prodotto delle zone vocate (la Lombardia) mentre per l’anguria i prezzi oscillano tra 0,80 a 1,00 euro/Kg.

Tabella prezzi

Settimana 1-7 luglio 2023 Settimana 1-7 luglio 2022 Var % ANGURIE 12-16 KG BINS 0,80 €/Kg 0,45 €/kg +78% MELONI RETATI 100-1250 GR 2,70 €/kg 1,20 €/kg +125%

