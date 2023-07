Pera dell’Emilia-Romagna IGP frullata: innovazione di prodotto a marchio Frullà

RAVENNA- In Emilia-Romagna si coltiva il 70% delle pere italiane, che per la loro eccezionale qualità nel 1998 sono stati i primi frutti a ricevere il riconoscimento IGP nell’Unione Europea. L’Indicazione Geografica Protetta tutela i produttori delle zone vocate fra le province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna.

Un tale patrimonio merita di essere valorizzato anche attraverso innovazioni di prodotto, per incrementarne le occasioni di consumo e rendere disponibile questo eccezionale frutto ogni giorno dell’anno. È nato così Frullà Classico Pera dell’Emilia-Romagna IGP: un frullato di sola polpa di pera ottenuto da frutta selezionata, senza conservanti e senza zuccheri aggiunti, confezionato in comode vaschette di alluminio da 100 grammi, completamente riciclabili.

Frullà Classico Pera dell’Emilia-Romagna IGP, fa parte della linea “Le Specialità territoriali in vaschetta”, prodotti che nascono proprio per valorizzare l’autenticità dei prodotti italiani, mettendo in risalto il forte legame tra eccellenze agricole con alti standard qualitativi e il territorio di origine, nel rispetto e nella salvaguardia di ecosistemi e biodiversità.

Fanno parte di questa linea Frulla Classico anche i prodotti con le mele: Ambrosia (origine Piemonte), Annurca (origine Campania), Pink Lady (origine Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna), Fuji (origine Emilia-Romagna).

Prezzo consigliato al pubblico: 0.59 €.

