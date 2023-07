Decreto Alluvione, Carloni (Lega): Grazie a nostro Odg anche comuni Marche tra beneficiari misure

ROMA – “Grazie ad un ordine del giorno della Lega, approvato oggi alla Camera, anche i comuni delle Marche potranno beneficiare di tutte le misure di sostegno previste dal decreto Alluvione, e non solo quelle che riguardano la ricostruzione. Questo odg si inserisce all’interno dell’importante iter approvativo volto a individuare misure atte a fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito in modo tragico Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Una risposta concreta alle segnalazioni dei comuni che hanno registrato ingenti danni a proprietà private, terreni agricoli e infrastrutture pubbliche, in particolare nel territorio della Regione Marche. Con questo ordine del giorno abbiamo voluto evitare qualunque tipo di discriminazione tra i soggetti aventi diritto alle agevolazioni e ai ristori previsti dal primo decreto del Governo, per permettere a tutti, cittadini e imprese, di fronteggiare l’emergenza in cui ancora si trovano e migliorare le proprie condizioni di vita”.

Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della Commissione Agricoltura Mirco Carloni, primo firmatario dell’ordine del giorno

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it