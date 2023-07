Prezzo del grano: ancora stop alle rilevazioni in Borsa Merci

ALESSANDRIA – Quarta settimana consecutiva di mancata rilevazione del prezzo da parte della rappresentanza Cia e Confagricoltura Alessandria in Commissione Prezzi alla Borsa Merci della Camera di Commercio di Alessandria e Asti.

Le Organizzazioni non hanno partecipato alla seduta, facendo decadere di fatto la validità dell’incontro per l’assenza di parte agricola. La protesta è iniziata venerdì 7 luglio scorso, in considerazione del prezzo dei cereali (frumento tenero biscottiero) troppo basso, di circa 20 euro/quintale su Alessandria contro i 35 dello scorso mese di ottobre.

Spiegano i direttori Confagricoltura e Cia Alessandria Cristina Bagnasco e Paolo Viarenghi: «La situazione è totalmente compromessa e aggravata dalle vicende Russia Ucraina sull’accordo sul grano, che hanno determinato un blocco degli acquisti. Il prezzo rilevato non sarebbe reale in funzione delle esigenze di mercato. Continuiamo a sostenere che il prezzo non sia adeguato per i costi di produzione sostenuti».

