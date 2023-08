Calici di Stelle a Montepulciano: il 10 agosto 40 cantine del Vino Nobile in degustazione e piatti della tradizione

MONTEPULCIANO (Siena) – Conto alla rovescia per la ventiduesima edizione di Calici di Stelle a Montepulciano, in programma il 10 agosto, notte di San Lorenzo.

Evento nel cuore della Valdichiana Senese, all’interno del calendario ufficiale proposto dal Movimento del Turismo del Vino Italia e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.

L’iniziativa poliziana è organizzata dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione con il Comune di Montepulciano, ed è l’occasione da non perdere per i winelovers, per degustare due delle eccellenze vitivinicole del territorio: il Rosso di Montepulciano DOC e il Vino Nobile di Montepulciano DOGG.

Protagoniste nelle diverse location del borgo toscano 40 cantine, ma c’è anche spazio per la mixology grazie alla rinnovata collaborazione con Gabriello Santoni, l’azienda nata nel 1960 a Chianciano Terme. Non mancheranno infatti i due cocktail a base dei distillati Santoni, Amaro di Toscana e Rosso Amaro Bitter firmati Danny Dal Monaco, fondatore dell’Italian Barman Style e Presidente di Cocktail in The World Mixology. L’idea è quella di andare incontro ad un pubblico più giovane, che possa avvicinarsi al bere bene, di qualità, in una cornice magica come Piazza Grande.

Tre i modi di partecipare a “Calici di Stelle a Montepulciano”:

Le degustazioni itineranti (con coupon stella al costo di 15 euro) sono sempre un grande classico per apprezzare le cantine aderenti e presenti con i loro vini nei banchi di assaggio situati in Piazza Grande, sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino e nelle otto contrade del Bravìo delle Botti.

Da non perdere sono le degustazioni guidate con i sommelier FISAR e con i produttori, che si svolgeranno su doppio turno, alle 19 e alle 21.30, in tre dei luoghi più belli di Montepulciano, pieni di fascino e di storia: il Loggiato della Canonica di San Biagio, la Terrazza di Vicolo del Leone e il Chiostro di Palazzo del Capitano.

Al costo di 22 euro, sarà possibile degustare tre etichette di Vino Nobile di Montepulciano DOCG in abbinamento ad un assaggio di prodotti di eccellenza del territorio, come la tartare di Chianina, l’olio extravergine d’oliva, i salumi e il formaggio pecorino. Verranno inoltre presentate le “BIO FOOD BOX” per valorizzare e promuovere i prodotti biologici della Valdichiana. Le degustazioni guidate saranno allietate dalle esibizioni dei musicisti dell’Istituto di Musica Henze di Montepulciano. La prenotazione per questa tipologia di degustazione è obbligatoria.

Ci sono poi le degustazioni a cena nelle Contrade del Bravìo delle Botti di Montepulciano, per sorseggiare Rosso di Montepulciano DOC o Nobile di Montepulciano DOCG in accompagnamento a piatti della tradizione locale.

“Calici di Stelle a Montepulciano è uno degli eventi di punta organizzati dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, ed è ormai diventato un appuntamento ricorrente e molto atteso dell’estate poliziana – afferma Doriano Bui, presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese -. Le nostre attività per la promo-commercializzazione della Valdichiana Senese sono molteplici, e l’appuntamento che si svolge nella notte di San Lorenzo si inserisce all’interno di un quadro di attività ampio e strutturato, volto a promuovere gli asset di sviluppo del territorio, quali l’enogastronomia, il termalismo, la cultura e l’arte, e la natura”.

L’appuntamento di Montepulciano è anche un bel momento per “fare del bene”. Si rinnova l’impegno con il gruppo Sugherovivo per la raccolta dei tappi di sughero che durante la serata di Calici di Stelle verranno raccolti e poi consegnati a sostegno di progetti di solidarietà. E poi una parte del ricavato della manifestazione sarà impegnato nel finanziamento di una borsa di studio per un allievo dell’Istituto di Musica Henze di Montepulciano che sarà assegnata nella primavera del 2024.

Una iniziativa giunta alla ventiduesima edizione, ampiamente conosciuta ed apprezzata, e realizzata con la collaborazione di numerose realtà del territorio, quali Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Magistrato delle Contrade del Bravìo delle Botti di Montepulciano, Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, Misericordia di Montepulciano, Banca Tema, Conad Montepulciano, AssiCoop Toscana, Vinstrip, Gabriello Santoni.

I wine lovers che arriveranno a Montepulciano nella sera di Calici di Stelle troveranno anche intrattenimento in vari luoghi del centro storico, tra i Giardini della Fortezza, Piazza Grande ed il sagrato della Chiesa di Sant’Agostino, con spettacoli di magia, musica, dj set e lo spazio dedicato all’artigianato locale sotto al Loggiato di Piazza delle Erbe.

La serata di Calici di Stelle prenderà il via a partire dalle 18 quando il corteo del Gruppo Sbandieratori e Tamburini del Bravìo delle Botti di Montepulciano dalla Colonna del Marzocco giungerà fino in Piazza Grande dove è in programma una suggestiva esibizione.

INFO su : www.calicidistellemontepulciano.it

