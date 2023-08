Autorizzata dalla Commissione europea la nuova garanzia gratuita ISMEA per gli investimenti in energie rinnovabili

ROMA – GR8: questo il nome della nuova garanzia ISMEA che proteggerà i finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca che intendono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili.

La garanzia è rilasciata in via automatica, copre per il 100% i prestiti di importo non superiore a 250 mila euro, di durata fino a 8 anni, incluso preammortamento, è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA .

GR8 potrà essere richiesta dal prossimo mese di settembre per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale che ISMEA metterà a disposizione.

Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e opera nell’ambito del nuovo regime di aiuto SA.108084 (2023/N) autorizzato il 31 luglio 2023 dalla Commissione europea.

Per ulteriori informazioni su GR8 e sugli altri prodotti ISMEA , consulta la sezione garanzie dirette del sito.

