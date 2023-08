Gallo Rosso per gustare la cucina contadina dell’Alto Adige

BOLZANO – Uno dei 4 pilastri di Gallo Rosso, insieme agli agriturismi, ai prodotti di qualità e all’artigianato, sono le osterie contadine in quanto luoghi in cui la cucina tradizionale e autentica della cultura contadina viene mantenuta e tramandata.

Le antiche ricette, la stagionalità, gli ingredienti a chilometro zero, sono tutti valori che appartengono al patrimonio culinario rurale altoatesino e che Gallo Rosso intende preservare.

Nell’edizione 23/24 del catalogo dedicato alle migliori osterie contadine (25 in tutto), che offrono l’autenticità nei loro piatti, “Masi con Gusto”, in 64 pagine sono descritti 8 Hofschank, osterie in cui vengono serviti piatti di carne proveniente dal maso di montagna dei contadini che le gestiscono, e 17 Buschenschank, dove si beve vino di produzione propria, degustato e descritto dagli esperti del Centro sperimentale Laimburg e dal gruppo di lavoro viticoltura dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi.

Buschenschank e Hofschank sono entrambi emblemi della straordinaria ospitalità dei contadini altoatesini; quelli a marchio Gallo Rosso, in aggiunta, garantiscono una qualità di alto livello. L’80% dei prodotti, infatti, proviene dal maso o da un’azienda agricola situata in Alto Adige; i piatti che vengono serviti non possono essere precotti, ma solo cucinati al momento; gli ospiti possono scegliere tra almeno 3 succhi di produzione propria; è vietata la vendita di bevande industriali.

