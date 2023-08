Il gin sposa la porchetta artigianale. Alla Sagra di Monte San Savino (8 e 9 settembre) 24 produttori

MONTE SAN SAVINIO (AR) – Nel variegato programma della 59esima edizione della Sagra della Porchetta, in programma nel secondo week end di settembre, torna venerdì 8 e sabato 9 settembre (dalle ore 18) nei giardini pensili del Palazzo comunale di Monte San Savino, Gin in porchetta, il format, nato in collaborazione con la Pro Loco savinese, dall’idea di Stefano Del Pianta e Alessandro Casini, due giovani appassionati e produttori di gin.

L’evento savinese, che concilia il food pairing tra porchetta e gin, vedrà la presenza di ben ventiquattro produttori di gin provenienti da varie località italiane, che con i loro prodotti delizieranno i palati dei gin lover, in abbinamento all’eccellenza gastronomica savinese, la tradizionale porchetta.

Oltre a degustare il gin, il pubblico potrà interloquire direttamente con i produttori e scoprire territorialità, passione, botaniche e metodi di lavorazione.

