Mandorle. Per l’ottavo anno consecutivo il frutto a guscio più utilizzato per nuovi prodotti

MILANO – Secondo i dati del rapporto Global New Product Introductions di Innova Market Insights, le mandorle hanno mantenuto – per l’ottavo anno consecutivo – il primo posto come frutta a guscio più utilizzata nelle introduzioni di nuovi prodotti in Europa nel 2022.

La versatilità delle mandorle e la loro adattabilità a una serie di scelte dietetiche e di stile di vita ne hanno garantito la popolarità nel Vecchio Mondo. Infatti, lo scorso anno sono stati introdotti oltre 5.000 nuovi prodotti a base di mandorle, che rappresentano il 43,7% delle introduzioni globali di mandorle, la quota maggiore a livello mondiale. Inoltre, cinque Paesi europei figurano nella top ten globale per introduzioni a base di mandorle, con Germania, Francia, Spagna e Regno Unito in testa nel continente.

Una popolarità confermata anche dai dati italiani, che vedono le mandorle in testa alla classifica delle nuove introduzioni tra la frutta a guscio nelle categorie snack, barrette e latticini.

I consumatori continuano a dare priorità alla salute e i messaggi sulle confezioni rappresentano una fonte di informazione privilegiata. Il ricco profilo nutrizionale delle mandorle e la loro capacità di rispondere a una varietà di esigenze salutistiche e stili alimentari differenti, tra cui le diete free-from e la dieta mediterranea, fanno sì che i produttori si sentano sicuri di utilizzarle per aggiungere un profilo salutare alle proprie innovazioni di prodotto. Nel Regno Unito, l’uso di indicazioni salutistiche sui prodotti a base di mandorle è superiore alla media: “vegetariano” e “vegano” sono le più utilizzate[1]. In Italia, invece, la dicitura Gluten-free emerge al primo posto fra i claim salutistici per le nuove introduzioni a base di mandorle.

L’elevata domanda di prodotti a base vegetale sta spingendo l’innovazione nel settore, soprattutto per quanto riguarda i prodotti plant-based “stand-alone”, oltre ai sostituti della carne e dei latticini. Le mandorle sono al primo posto tra i prodotti a base vegetale introdotti in Europa, grazie alle loro proteine naturali e alla loro capacità di abbinarsi ad altre proteine vegetali come i legumi, e le lenticchie in particolare.

Inoltre, le mandorle possono contribuire a risolvere una sfida di fondamentale importanza quando si parla di alimenti a base vegetale: il gusto e la consistenza. Secondo Innova Market Insights, il 32% dei consumatori globali vorrebbe una migliore consistenza nei prodotti a base vegetale. Le mandorle, quando vengono aggiunte ai prodotti a base vegetale, possono garantire sia il gusto sia la consistenza. Ciò si riflette anche nei dati, che vedono croccantezza e cremosità emergere come i due principali claim sulla consistenza nelle nuove introduzioni a base di mandorle.

Le mandorle sono disponibili in 14 forme diverse, il che le rende un ingrediente versatile che può essere utilizzato in diverse categorie. In Europa, le mandorle sono la frutta a guscio più popolare nei lanci di nuovi prodotti nelle categorie snack, barrette e latticini. Tuttavia, sono i prodotti dolciari la categoria leader in Europa in termini di volume di introduzioni di mandorle, con il 26,1% della quota. Un dato che non sorprende, visto che a livello globale le mandorle sono l’ingrediente più scelto dai consumatori da abbinare al cioccolato, perché ritengono che lo renda più gustoso, più soddisfacente e più goloso.

Lu Ann Williams, Global Insights Director di Innova Market Insights, commenta: “L’attuale clima economico sta costringendo molti consumatori a prendere decisioni d’acquisto difficili, ed è per questo che lo sviluppo di prodotti innovativi in grado di soddisfare molteplici esigenze è più importante che mai. Non sorprende che le mandorle rimangano la frutta a guscio numero uno nelle introduzioni di nuovi prodotti, dato che sono in grado di soddisfare una serie di richieste dei consumatori, dall’edonismo salutista ai prodotti a base vegetale, grazie al loro profilo nutrizionale e alla loro versatilità”.

“È bello vedere che gli sviluppatori di prodotti continuano a rivolgersi alle mandorle per soddisfare le esigenze dei consumatori in modi sempre più innovativi”, afferma Dariela Roffe-Rackind, Director, Europe and Global Public Relations dell’Almond Board of California. “Di fronte alla continua evoluzione della domanda, i produttori possono essere certi che le mandorle aggiungeranno valore ai loro prodotti in quanto ingrediente coltivato in modo responsabile, versatile e nutriente”.

