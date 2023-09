La Boqueria di Barcellona, il mercato più famoso e colorato del mondo. Pesce fresco, frutta e tapas

BARCELLONA – Siamo stati al Mercat de Sant Josep, noto come La Boqueria, uno dei mercati più belli e famosi del mondo, nel cuore della Rambla di Barcellona.

Impazzano il colore, il gusto di infiniti prodotti, la freschezza del pesce del Mediterraneo, la frutta pronta da consumare, i salumi e formaggi catalani e spagnoli, tapas di ogni tipo per tutti i gusti.

INFO – La Boqueria Barcellona

LA BOQUERIA (da sito ufficiale)

Siamo un mercato alimentare che offre prodotti freschi e di alta qualità. Questo fatto, e la possibilità di poter trovare anche prodotti provenienti da tutto il mondo, è sempre stata la nostra intenzione perché pensiamo che questo sia ciò che dovrebbe differenziarci dal resto degli spazi commerciali alimentari della città. E se quello che cerchi non c’è, lascialo nelle nostre mani e noi te lo porteremo, come abbiamo sempre fatto.

La Boqueria è un mercato all’aperto e un punto di riferimento a Barcellona. Siamo nel cuore della città e abbiamo clienti del quartiere, di tutta la città e di altre località della Catalogna. Inoltre, poiché ci troviamo nel tuorlo d’uovo, nel bel mezzo della Rambla, riceviamo molte persone che approfittano del loro soggiorno a Barcellona per conoscerci e gustare il cibo preparato nei nostri bar e ristoranti con prodotti provenienti da mercato L’ingresso sarà sempre aperto a tutti coloro che vorranno incontrarci e acquistare lì. Con rispetto, prendendoci cura del mercato come ci prendiamo cura di esso.

E se la qualità del prodotto che potrete acquistare lì è la nostra bandiera, la professionalità dei commercianti che vi lavorano non è da meno. Puoi contare su di noi per qualunque cosa tu abbia bisogno. Conosciamo molto bene i nostri prodotti e possiamo consigliarvi sui vostri acquisti, come abbiamo fatto per tutta la vita.

Nel corso del tempo, grazie alla conoscenza dei residenti e dei visitatori di Barcellona e alle loro esigenze di qualità e alle nostre, la Boqueria-Sant Josep è diventata un simbolo che posiziona Barcellona nel mondo. Facciamo tutto il possibile per rendere lo shopping nel nostro mercato un’esperienza preziosa. Considerati a casa e goditi tutto ciò che abbiamo da offrire.

