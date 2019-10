Dopo la vendemmia, è tempo di raccolta delle olive. Ma cosa deve fare un’azienda agricola per essere in regola, superati i voucher? Intanto bisogna evitare incidenti sul lavoro e ovviamente, il caporalato. In questo video spiega quello che c’è da sapere, Corrado Tei, direttore INAC di Cia Toscana. Leggi anche Vendemmia e raccolta delle olive. Aziende agricole: ecco le norme da rispettare per essere in regola